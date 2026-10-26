台灣光復節今天10月26日補假一天，根據星巴克官網，周一使用uniopen聯名卡，「星巴克買一送一」優惠活動，大杯55元起有星冰樂，飲料好友分享菜單推薦，怎麼點最便宜幫大家算好價格；迎接Halloween萬聖節，「躲貓貓藍莓星冰樂」開喝。85度C也有大杯咖啡系列「第二杯4折」一次整理。
星巴克：買一送一有星冰樂！大杯55元起咖啡優惠
光復節連假最後一天，今天10月26日周一「星巴克買一送一」有星冰樂，大杯55元起咖啡優惠開喝！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》推薦「星巴克怎麼點最便宜」優惠價格：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
星巴克：萬聖節「躲貓貓藍莓星冰樂」開喝！
2026星巴克萬聖節開喝「躲貓貓藍莓星冰樂」限定新品，把Halloween經典的神秘黑貓變成可以喝的飲料！《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝，酸甜果香風味、搭配可可碎片的星冰樂，尤其還放上特製黑貓耳朵與尾巴的巧克力飾片，最萌開喝。
85度C：大杯咖啡系列「第二杯4折」！萬聖節好咖優惠
85度C表示，萬聖節10月31日開喝「萬聖節好咖」咖啡優惠活動，大杯咖啡系列「第二杯4折」。
官方推薦，榮獲ITQI頂級美味大賞殊榮的鉑金獎豆也同步參與活動，包括「義式咖啡豆」、「厚咖啡風味咖啡豆」，中杯加25元／大杯加35元即可升級；寄杯最高可省420元。
提醒大家，不限冰熱／限同品項／限現購現取每人限購3組／寄杯辦法依各門市公告／不含外送及電話訂購。
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光復節連假最後一天，今天10月26日周一「星巴克買一送一」有星冰樂，大杯55元起咖啡優惠開喝！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》推薦「星巴克怎麼點最便宜」優惠價格：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
2026星巴克萬聖節開喝「躲貓貓藍莓星冰樂」限定新品，把Halloween經典的神秘黑貓變成可以喝的飲料！《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝，酸甜果香風味、搭配可可碎片的星冰樂，尤其還放上特製黑貓耳朵與尾巴的巧克力飾片，最萌開喝。
85度C表示，萬聖節10月31日開喝「萬聖節好咖」咖啡優惠活動，大杯咖啡系列「第二杯4折」。
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提醒大家，不限冰熱／限同品項／限現購現取每人限購3組／寄杯辦法依各門市公告／不含外送及電話訂購。