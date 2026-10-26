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啦啦隊女神峮峮（吳函峮）昨（25）日與《飢餓遊戲》主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、邊荷律等人現身金鐘獎節目類頒獎典禮，並成功抱回「實境節目主持人獎」的獎項。但其實，峮峮已故前男友小鬼（黃鴻升）曾兩度與該獎項擦身而過，因此看到峮峮拿獎，粉絲也直呼：「小鬼錯過的峮峮拿到了。」並在看到峮峮上台說「感謝上天的安排」後淚崩喊：「可以放下了。」峮峮在昨日以《飢餓遊戲》勇奪金鐘獎「實境節目主持人獎」的獎項，並在上台講得獎感言時，感動表示：「感謝上天的安排。」由於小鬼曾在第54屆、56屆金鐘獎以《綜藝玩很大》兩度入圍「益智及實境節目主持人獎」，但最後都擦身而過，因此峮峮拿到獎項也讓粉絲都超感動直呼：「小鬼錯過的峮峮拿到了。」除此之外，峮峮在台上的感言「感謝上天的安排」，也被粉絲猜測是在告訴小鬼得獎消息，忍不住淚崩表示：「聽到這句話的時候，真的很希望她放下，開始新的人生！」、「峮峮應該可以放下了，一定要幸福！」、「真的是最好的安排！」峮峮雖然早已在去年12月於《飢餓遊戲》畢業，但因為報名金鐘集數仍是她在節目的時候，因此昨日她也驚喜現身典禮。而在後台受訪時，峮峮被問到是否有回歸節目打算，她則沒有把話說死，表示這幾天看了許多影片，心裡有不少感觸，但關於下一步，仍需要和大家討論。當記者再次追問，她依舊回答：「我講敬請期待，但不知道欸，大家再討論一下。」