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煙花瘋狂吸收能量 周三、周四挑戰強颱

▲煙花颱風距離台灣還相當遙遠，未來會花費近一周的時間往西移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

煙花周末起逐漸西北轉彎 接近台灣機率低

煙花颱風今（26）日上午增強為中度颱風，中央氣象署預報員賴欣國表示，在太平洋高海溫助攻下，預估周三、周四（10月28日至10月29日）有機會挑戰強烈颱風，路徑持續西行，預估周末至下周初逐漸西北轉彎，最終朝日本南方海面移動，接近台灣機率較低。此外，未來一周有2波東北季風接力，各地天氣也將出現變化。賴欣國指出，煙花颱風生成位置較東邊，在太平洋海溫偏高的前提下，煙花持續吸收能量，今天上午已經成為中颱，預估周三、周四有機會升級為強烈颱風。由於今年是強聖嬰年，所以「今年強颱比較多」是相對正常的狀況。賴欣國說明，煙花颱風目前受到副熱帶高壓導引，本周路徑會穩定往西，預估11月開始，也就是周日、下周一（11月1日至11月2日）開始，會慢慢出現往「西北轉彎」的變化，氣象署研判，煙花颱風最終會抵達日本南方海面，北轉過程中接近台灣的機率較低，颱風動態還需要密切觀察。除了颱風外，台灣未來一周有2波東北季風影響更需注意，今天水氣減少，東半部、恆春有局部降雨，桃園以北有零星雨，午後中南部山區有短暫雨，周二、周三的東北季風，會導致桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雨。