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▲釀酒人左投加瑟季後賽兩度先發合計9局只失1分，上一場面對道奇投出5局無失分。（圖／美聯社／達志影像）

球隊 先發投手 投打 季後賽成績 密爾瓦基釀酒人 加瑟（Robert Gasser） 左投 0勝0敗、防禦率1.00、6次三振 坦帕灣光芒 佩洛塔（Freddy Peralta） 右投 2勝0敗、防禦率1.08、12次三振

2026年世界大賽前兩戰皆由密爾瓦基釀酒人以1分之差勝出，系列賽取得2勝0敗領先，戰線接下來將移師坦帕灣。第3戰預計於台灣時間27日上午8時開打，陷入落後的坦帕灣光芒將推出美聯冠軍賽MVP佩洛塔（Freddy Peralta）止血，釀酒人則由左投加瑟（Robert Gasser）先發，形成佩洛塔對決老東家的特殊戲碼。現年30歲的佩洛塔曾於2018年至2025年效力釀酒人，本季轉戰光芒後，例行賽繳出10勝11敗、防禦率4.42的成績，但進入季後賽後狀態明顯提升。佩洛塔今年季後賽出賽4場，戰績2勝0敗、防禦率僅1.08，累積12次三振。他在美聯冠軍賽對克里夫蘭守護者兩度登板，合計12局只失1分，幫助光芒以4勝2敗晉級，也獲選系列賽MVP。如今光芒前兩戰都以1分差落敗，佩洛塔不只要阻止球隊陷入0勝3敗，更得面對熟悉他的前東家。釀酒人陣中不少打者及教練都清楚他的速球、滑球與變速球特色，這場「知己知彼」的對決將成為G3焦點。光芒前兩戰的先發投手都未能有效延長局數。G1先發馬丁尼茲（Nick Martinez）主投5局失2分，G2王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen）則只投3.2局退場。背水一戰若想替牛棚減輕負擔，佩洛塔至少必須將比賽帶進中後段。釀酒人則將球交給27歲左投加瑟，他本季例行賽戰績5勝5敗、防禦率3.87，進入季後賽後兩度先發，合計9局只失1分，防禦率同樣壓低至1.00。加瑟最近一次登板是在國聯冠軍賽G3，當時面對洛杉磯道奇主投5局無失分，只被敲出3支安打並送出3次三振，展現壓制豪華打線的能力。不過，釀酒人未必要求加瑟投滿6至7局。總教練墨菲（Pat Murphy）整個季後賽都擅長提早啟動牛棚，只要加瑟能穩定完成4至5局，後續便可交給強大的後援投手群。釀酒人牛棚在G2接手後連續投出6局無失分，幫助球隊從首局0：4落後完成5：4逆轉。加上第2戰結束後安排一天移動日，主力後援投手都能獲得充分休息，這也讓墨菲在G3仍有完整的調度空間。釀酒人前兩戰分別以3：2、5：4獲勝，目前季後賽已拉出7連勝，距離隊史首座世界大賽冠軍只差兩勝。根據歷史數據，過去在世界大賽取得2勝0敗領先的57支球隊，有46隊最終成功封王，奪冠比例超過8成。