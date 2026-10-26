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台灣最廢高鐵站最新排行！彰化站全台唯一沒破百萬運量

2025年冠軍為台北站，總計1692萬人；亞軍為台中站，總計1383萬人；季軍則是左營站，有1074萬人進出站。

雖然彰化站跟2024年進出站人數有所提升，從89萬上升到95萬，不過仍然是全台灣唯一年進出人數沒有破百萬的高鐵站，依舊被乘客公認是「最廢高鐵站」的存在。

▲根據高鐵官網統計，全台總計12個高鐵站年度客運運輸量，彰化站排名墊底，整年度沒有100萬人搭乘，依舊被乘客公認最廢高鐵站。（圖/Google評價）

乘客公認浪費錢蓋的站！高鐵彰化站出現什麼問題？

其實彰化站最主要的原因，就是選址問題

其次就是台中站「磁吸效應」

其他的原因就是「高鐵停靠班次較少」、「沒有跟台鐵共構」、「周邊開發不足」等原因

▲彰化高鐵站選址問題加上台中高鐵站靠近北彰化生活圈，導致彰化站長年以來進出客運數都是全台最低。（圖/Google評價）

高鐵彰化站還有救嗎？台鐵轉乘計劃已經開工

將以全長3.135公里的高架鐵道，銜接高鐵彰化站與台鐵田中站，鐵路工程已經於2025年1月11日正式動土，預計2031年完工通車。