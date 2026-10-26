高鐵官網最新2025年客運運輸量情形公開！過去總有不少人討論，台灣最廢高鐵站是哪一站，有人認為是選址不好的「台南站」，也有人認為進出站人數較少的「彰化站」、「苗栗站」等，然而根據高鐵最新統計，最冷門最少載客數的高鐵站為「彰化站」，一年只有不到100萬人搭乘，其原因不外乎就是選址問題、台中站互相競爭、周邊交通以及班次較少等，讓彰化站長年被乘客公認根本是浪費錢蓋的站別，還是擺脫不了名號。
台灣最廢高鐵站最新排行！彰化站全台唯一沒破百萬運量
根據高鐵官網統計，全台總計12個高鐵站年度客運運輸量，2025年冠軍為台北站，總計1692萬人；亞軍為台中站，總計1383萬人；季軍則是左營站，有1074萬人進出站。其中排行中特別留意的就是，被說選址不佳的「台南站」排名第7名，進出人數有528萬人；而南港站近年因為搶搭自由座，進出站人次也大幅度提升，已經突破435萬人次搭乘。
至於最冷門的三個高鐵車站，依序為「第十名雲林站（180萬人）」、「第十一名苗栗站（131萬人）」以及最後「第十二名彰化站（95萬人）」。雖然彰化站跟2024年進出站人數有所提升，從89萬上升到95萬，不過仍然是全台灣唯一年進出人數沒有破百萬的高鐵站，依舊被乘客公認是「最廢高鐵站」的存在。
乘客公認浪費錢蓋的站！高鐵彰化站出現什麼問題？
然而彰化站到底是發生什麼事？連苗栗都有破百萬人次，差距還相差超過35萬人次，其實彰化站最主要的原因，就是選址問題，因為所在的位置距離彰化縣人口眾多的彰化市、員林市及和美鎮等人口較密集地區較遠，導致降低民眾搭乘的意願；其次就是台中站「磁吸效應」，由於高鐵台中站在烏日，鄰近北彰化生活圈，還具備三鐵共構、班次又多的優勢，完全把北彰化的居民全部吸走，許多北彰化人寧願選擇彈性更便利的台中站搭乘。
其他的原因就是「高鐵停靠班次較少」、「沒有跟台鐵共構」、「周邊開發不足」等原因，即便彰化站擁有「最美高鐵站」封號，還獲得國際獎項認證，不過實用程度真的跟其他站比不上，就猶如台南站雖然也被說選址不佳，但自從三井Outlet進駐周邊之後，也是帶動不少人潮。
高鐵彰化站還有救嗎？台鐵轉乘計劃已經開工
不過為了解決高鐵彰化站接駁問題，現在也正在推動「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」，將以全長3.135公里的高架鐵道，銜接高鐵彰化站與台鐵田中站，鐵路工程已經於2025年1月11日正式動土，預計2031年完工通車。
屆時如果完工通車是否能夠讓大家覺得去高鐵彰化站更便利，提高搭乘意願，就只能坐等成果。不過距離通車還至少要5年，彰化站沒意外的話，最廢高鐵站的稱號恐怕只能一直拿著到那時了。
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根據高鐵官網統計，全台總計12個高鐵站年度客運運輸量，2025年冠軍為台北站，總計1692萬人；亞軍為台中站，總計1383萬人；季軍則是左營站，有1074萬人進出站。其中排行中特別留意的就是，被說選址不佳的「台南站」排名第7名，進出人數有528萬人；而南港站近年因為搶搭自由座，進出站人次也大幅度提升，已經突破435萬人次搭乘。
至於最冷門的三個高鐵車站，依序為「第十名雲林站（180萬人）」、「第十一名苗栗站（131萬人）」以及最後「第十二名彰化站（95萬人）」。雖然彰化站跟2024年進出站人數有所提升，從89萬上升到95萬，不過仍然是全台灣唯一年進出人數沒有破百萬的高鐵站，依舊被乘客公認是「最廢高鐵站」的存在。
然而彰化站到底是發生什麼事？連苗栗都有破百萬人次，差距還相差超過35萬人次，其實彰化站最主要的原因，就是選址問題，因為所在的位置距離彰化縣人口眾多的彰化市、員林市及和美鎮等人口較密集地區較遠，導致降低民眾搭乘的意願；其次就是台中站「磁吸效應」，由於高鐵台中站在烏日，鄰近北彰化生活圈，還具備三鐵共構、班次又多的優勢，完全把北彰化的居民全部吸走，許多北彰化人寧願選擇彈性更便利的台中站搭乘。
其他的原因就是「高鐵停靠班次較少」、「沒有跟台鐵共構」、「周邊開發不足」等原因，即便彰化站擁有「最美高鐵站」封號，還獲得國際獎項認證，不過實用程度真的跟其他站比不上，就猶如台南站雖然也被說選址不佳，但自從三井Outlet進駐周邊之後，也是帶動不少人潮。
不過為了解決高鐵彰化站接駁問題，現在也正在推動「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」，將以全長3.135公里的高架鐵道，銜接高鐵彰化站與台鐵田中站，鐵路工程已經於2025年1月11日正式動土，預計2031年完工通車。
屆時如果完工通車是否能夠讓大家覺得去高鐵彰化站更便利，提高搭乘意願，就只能坐等成果。不過距離通車還至少要5年，彰化站沒意外的話，最廢高鐵站的稱號恐怕只能一直拿著到那時了。