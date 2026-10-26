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▲王欣逸在21歲因砍死人被通緝，至今還在逃亡。（圖／翻攝自高檢署官網）

童星出身的王欣逸在7歲、2002年踏入演藝圈，並於隔年出演經典偶像劇《海豚灣戀人》，飾演男主角童年「達達」一角走紅，成為代表童星之一，還在2007年以電視劇《陽光下的足跡》入圍金鐘獎「最佳男配角」。但不料他卻因童星身分在學校經歷霸凌，導致走歪交到壞朋友，還跟好友用球棒打死人，遭判17年有期徒刑，不過他竟因不想坐牢逃到中國上海，因而遭到通緝，還在2024年被檢方列為「10大重刑外逃要犯」。王欣逸於1995年出生，今年已30歲，而他在7歲的年紀就踏入演藝圈，並以《海豚灣戀人》男主角童年「達達」一角走紅，之後接連出演《雪天使》、《鬥魚II》、《男丁格爾》、《格鬥天王》、《惡魔在身邊》、《鬥牛，要不要》等經典電視劇，還在2007年以《陽光下的足跡》的蔡宗賢童年一角，入圍金鐘獎「最佳男配角」，演技備受肯定。然而，童星的身分雖然讓王欣逸在小小的年紀就成為家喻戶曉的明星，但卻也讓他在求學時期屢次遭受霸凌，這也導致他心靈受到打擊進而交到壞朋友。而在2016年7月，王欣逸受好友委託，跟二哥王鳴逸及其他友人一起拿著鋁棒、西瓜刀、球棒等兇器，在桃園市蘆竹區參與青少年鬥毆事件，並將一名少年打到重傷，消息震驚全台。王欣逸等人也因此被檢方以《中華民國刑法》「殺人未遂罪」起訴，在2019年一審被判處15年有期徒刑，隨後獲准交保。不料隔年，該名重傷少年傷重不治，王欣逸也在二審被以「傷害致死罪」判處有期徒刑17年3個月。但沒想到王欣逸在交保期間及二審審理期間都未到案，因不想坐牢而潛逃至上海。而在2024年2月，最高檢察署公布首波「10大重刑外逃要犯」名單，王欣逸也被列入，遭發布正面照通緝，台灣護照也被註銷，原本光明的前途因一時走歪而親手毀掉，令人不勝唏噓。