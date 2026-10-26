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▲7-ELEVEN咖啡優惠，CITY PRIMA大杯精品美式買2送2。（圖／業者提供）

7-ELEVEN限時4天！指定商品每滿250元送20點

▲7-ELEVEN咖啡優惠，CITY PRIMA精品拿鐵買2送2。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN特大杯美式3杯100元優惠。（圖／業者提供）

CITY CAFE咖啡優惠 特大杯美式3杯100元

▲7-ELEVEN咖啡優惠，CITY CAFE特大杯拿鐵2杯100元。（圖／業者提供）

OPENPOINT行動隨時取 指定飲品同品項買1送1

▲7-ELEVEN於10月28日至31日連續4天推出為中華職棒加油限時優惠。（圖／業者提供）

中華職棒台灣大賽塵埃落定，味全龍今（26）日在台北大巨蛋以6比0完封中信兄弟，奪下隊史第6座總冠軍。搭上棒球賽事熱潮，7-ELEVEN也推出限時優惠活動，10月28日至31日連續4天，咖啡優惠部分推出特大美式3杯100元等，指定商品涵蓋飲料、泡麵、零食、甜點、冰品及冷凍食品等品項，咖啡與行動隨時取也有多項優惠。7-ELEVEN推出限時優惠，10月28日至31日活動期間，會員購買指定商品單筆消費每滿250元，即可加贈20點OPENPOINT，單筆交易可累計贈點，消費越多、累積點數越多。指定商品涵蓋CITY系列飲品、一般飲料、泡麵、零食、糖果、甜點、冰品、啤酒、冷凍食品、精補品及寵物食品等，實際適用品項與活動辦法依門市公告為準。咖啡控也有優惠可把握，活動資訊列出的品項包括：各項咖啡優惠的適用期間、品項及使用限制，仍須以7-ELEVEN官方公告為準，部分優惠可能無法併用。除了實體門市優惠，OPENPOINT行動隨時取也推出指定飲品優惠，包括貝納頌蜜香堅果風味拿鐵290ml，以及農搾金桔雷夢飲375ml，同品項享買1送1。