2026年進入倒數2個月，新的2027年即將到來，不少人也已經準備開始規劃明年年初的行程，行政院人事行政總處早在上半年就已經搶先公告「2027年政府行政機關辦公日曆表」，不過可能很多都已經忘了！趁著光復連假準備收心，《NOWNEWS》特別整理2027行事曆懶人包資訊，包括過年9大連假、除夕是幾號、放幾天假、請假攻略等，帶民眾一文看懂明年行程要怎麼安排。
2027年9大連假日期總覽！端午節、中秋節、教師節都沒有連假
2027年的總放假天數為121天，其中連續假期一共有9個，包括元旦、春節、228和平紀念日、兒童節清明節、勞動節、國慶日、光復節、行憲紀念日、2028元旦補假。不過要特別留意的是，端午節、中秋節、教師節在2027年都沒有連假，因為落在周二、周三，秉持「補假不補班」原則，所以這些天都只有單放一天哦！以下是2027年9大連假日期一覽：
📍元旦1月1日（五）至1月3日（日），共3天
📍農曆春節2月4日（四）至2月10日（三），共7天
📍228和平紀念日：2月27日（六）至3月1日（一），共3天
📍兒童節清明節：4月3日（六）至4月6日（二），共4天
📍勞動節：4月30日（五）至5月2日（日），共3天
📍國慶日：10月9日（六）至10月11日（一），共3天
📍光復節：10月23日（六）至10月25日（一），共3天
📍行憲紀念日：12月24日（五）至12月26日（日），共3天
📍2028元旦補假：12月31日（五）至2028年1月2日（日），共3天
2027過年是幾號開始放假？除夕是幾號？
2027年的過年總計會放7天假期，小年夜開始放假為2月4日（四）、除夕為2月5日（五），因為大年初一、初二落在週六及週日，因此將這兩天補假到2月9日、10日，形成春節連假7天，不需要補班補課。如果上班族請特休11日、12日的話，春節連假則可以延長到變成11天，是相當不錯的選擇。
2027年完整請假攻略：春節16天長假請法教學
2027的請假攻略比較推薦給想放短期連假民眾，針對請假天數3天內可以串出連假、高CP值的請假模式來提供給上班族們參考，不過如果你過年期間有想要出國的話，有特例可以請假5天讓春節連假變成16天連假，是個相當不錯的選擇可以參考！以下是2027年完整請假攻略：
📍2月農曆春節模式一：請 2 天（2/11、2/12），7 天假變 11 天連假。
📍2月農曆春節模式二：請 5 天（2/1至2/3、2/11至2/12），7 天假變 16 天連假。
📍4月清明節：請 3 天（4/7-4/9），4 天假變 9 天連假。
📍6月端午節：請 2 天（6/7-6/8 或 6/10-6/11），可串出 5 天假期。（註：端午節當天為周三）
📍9月中秋節：請 2 天（9/13-9/14 或 9/16-9/17），可串出 5 天假期。（註：中秋節當天為周三）
📍9月教師節：請 1 天特休（9/27），可串出4天假期（註：教師節當天為周二）
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2027年的總放假天數為121天，其中連續假期一共有9個，包括元旦、春節、228和平紀念日、兒童節清明節、勞動節、國慶日、光復節、行憲紀念日、2028元旦補假。不過要特別留意的是，端午節、中秋節、教師節在2027年都沒有連假，因為落在周二、周三，秉持「補假不補班」原則，所以這些天都只有單放一天哦！以下是2027年9大連假日期一覽：
📍元旦1月1日（五）至1月3日（日），共3天
📍農曆春節2月4日（四）至2月10日（三），共7天
📍228和平紀念日：2月27日（六）至3月1日（一），共3天
📍兒童節清明節：4月3日（六）至4月6日（二），共4天
📍勞動節：4月30日（五）至5月2日（日），共3天
📍國慶日：10月9日（六）至10月11日（一），共3天
📍光復節：10月23日（六）至10月25日（一），共3天
📍行憲紀念日：12月24日（五）至12月26日（日），共3天
📍2028元旦補假：12月31日（五）至2028年1月2日（日），共3天
2027年的過年總計會放7天假期，小年夜開始放假為2月4日（四）、除夕為2月5日（五），因為大年初一、初二落在週六及週日，因此將這兩天補假到2月9日、10日，形成春節連假7天，不需要補班補課。如果上班族請特休11日、12日的話，春節連假則可以延長到變成11天，是相當不錯的選擇。
2027的請假攻略比較推薦給想放短期連假民眾，針對請假天數3天內可以串出連假、高CP值的請假模式來提供給上班族們參考，不過如果你過年期間有想要出國的話，有特例可以請假5天讓春節連假變成16天連假，是個相當不錯的選擇可以參考！以下是2027年完整請假攻略：
📍2月農曆春節模式一：請 2 天（2/11、2/12），7 天假變 11 天連假。
📍2月農曆春節模式二：請 5 天（2/1至2/3、2/11至2/12），7 天假變 16 天連假。
📍4月清明節：請 3 天（4/7-4/9），4 天假變 9 天連假。
📍6月端午節：請 2 天（6/7-6/8 或 6/10-6/11），可串出 5 天假期。（註：端午節當天為周三）
📍9月中秋節：請 2 天（9/13-9/14 或 9/16-9/17），可串出 5 天假期。（註：中秋節當天為周三）
📍9月教師節：請 1 天特休（9/27），可串出4天假期（註：教師節當天為周二）