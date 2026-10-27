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▲雯子當時是劉真的經紀人，被貼上「比藝人更敢秀」的標籤。（圖／翻攝自YouTube＠我愛貓大）

資深女星謝瓊煖靠著電視劇《人浮於愛》昨（26）日拿到第61屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，但她在趕拍民視8點檔《豆腐媽媽》，所以缺席頒獎典禮，由經紀人雯子代為上台領獎。雯子一出場後，不少觀眾都覺得她長得相當眼熟，但又認不出來，事後才想起來，原來雯子上過節目《康熙來了》，是個性相當幽默風趣的經紀人。謝瓊煖昨日沒到場，雯子替她領獎後，也幫忙發表得獎感言：「謝謝評審肯定，感謝公視、侯文詠老師、徐輔軍導演，以及幕前幕後的大家成就這一切。謝謝經紀人讓我自在做自己，謝謝劇中女兒宋芸樺，沒有妳，媽媽不會如此完整。」雯子幫忙念稿還代替謝瓊煖「向自己道謝」，顯得格外搞笑，掀起許多觀眾討論。不少人觀看直播的網友留言直呼：「這個經紀人長得好面熟」、「經紀人感覺很可愛」，後來才有網友挖出，原來雯子過去曾上過節目《康熙來了》。她2006年上《康熙》時，還是劉真的經紀人，當時已有7年的工作資歷，還被劉真爆料她已經是公司的副總監了；從節目播出時間推算下來，雯子如今已入行當經紀人27年，非常資深。雯子當時上節目時，還被CUE表演街舞，遭劉真吐槽「她很想紅」，讓觀眾看了全笑翻，也讓大家對雯子的表現留下深刻印象。除了《康熙》外，雯子當年也上了許多其他節目，分享經紀人幕後故事，一度紅到走在街上，粉絲會特地找她拍照。這些過往片段曝光後，網友也紛紛留言笑說：「原來就是她」、「難怪覺得好眼熟」。