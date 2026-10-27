2026年10月27日是「國際黑貓日（National Black Cat Day）」！適逢萬聖節Halloween，星巴克推出「躲貓貓藍莓星冰樂」、黑貓樂團新品，推薦魔法術溫變馬克杯好神秘，LADURÉE則有黑貓包裝神秘口味馬卡龍限定禮盒。國際黑貓日的由來，旨在消弭黑貓是女巫化身的刻板印象，致力於維護貓咪福祉。
10/27國際黑貓日的由來？旨在消弭女巫化身的刻板印象
「國際黑貓日（National Black Cat Day）」的由來，是英國動保組織貓咪保護協會（Cats Protection）於2011年10月27日所創立。旨在消弭西方認為黑貓是女巫化身使魔的刻板印象，破除黑貓招致噩運、代表不吉利的偏見，致力於維護貓咪福祉。
過去曾有統計數據揭示，流浪動物收容所裡的黑貓與黑白花貓、比其他顏色貓咪「平均需要多花七天」，才能被人領養、找到新家。而今，在愛貓人士的努力之下，甚至有了流浪動物黑貓協尋認養、黑貓行動等收容社團單位。
星巴克：萬聖節黑貓魔法杯新品！「躲貓貓藍莓星冰樂」開喝
星巴克2026年萬聖節，推出一系列神秘黑貓新品，《NOWNEWS今日新聞》記者最推薦必喝與日本同步開喝的「躲貓貓藍莓星冰樂」，喝得到藍莓醬融合可可碎片，還放上貓耳與捲尾巴的巧克力特製飾片，把整杯飲料打扮成貓咪好萌。
而周邊商品則主打奇幻樂章與幽靈交織的設計，記者最驚艷「貓眼溫變馬克杯」！原本看起來黑成一團的低調模樣，倒入熱水、竟然逐漸轉換成灰白毛茸茸的可愛溫馴形象。
LADURÉE：萬聖節馬卡龍禮盒！黑貓包裝神秘口味
法國甜點品牌LADURÉE，今年萬聖節推出充滿魔幻色彩的「萬聖節限定馬卡龍禮盒」，採用內建會發光的裝置、搭配霧面黑貓包裝，開吃甘草風味、可樂風味、椰香紫薯共3款口味馬卡龍。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「國際黑貓日（National Black Cat Day）」的由來，是英國動保組織貓咪保護協會（Cats Protection）於2011年10月27日所創立。旨在消弭西方認為黑貓是女巫化身使魔的刻板印象，破除黑貓招致噩運、代表不吉利的偏見，致力於維護貓咪福祉。
過去曾有統計數據揭示，流浪動物收容所裡的黑貓與黑白花貓、比其他顏色貓咪「平均需要多花七天」，才能被人領養、找到新家。而今，在愛貓人士的努力之下，甚至有了流浪動物黑貓協尋認養、黑貓行動等收容社團單位。
星巴克2026年萬聖節，推出一系列神秘黑貓新品，《NOWNEWS今日新聞》記者最推薦必喝與日本同步開喝的「躲貓貓藍莓星冰樂」，喝得到藍莓醬融合可可碎片，還放上貓耳與捲尾巴的巧克力特製飾片，把整杯飲料打扮成貓咪好萌。
法國甜點品牌LADURÉE，今年萬聖節推出充滿魔幻色彩的「萬聖節限定馬卡龍禮盒」，採用內建會發光的裝置、搭配霧面黑貓包裝，開吃甘草風味、可樂風味、椰香紫薯共3款口味馬卡龍。