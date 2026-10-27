2026年10月27日是「國際黑貓日（National Black Cat Day）」！適逢萬聖節Halloween，星巴克推出「躲貓貓藍莓星冰樂」、黑貓樂團新品，推薦魔法術溫變馬克杯好神秘，LADURÉE則有黑貓包裝神秘口味馬卡龍限定禮盒。國際黑貓日的由來，旨在消弭黑貓是女巫化身的刻板印象，致力於維護貓咪福祉。

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10/27國際黑貓日的由來？旨在消弭女巫化身的刻板印象

「國際黑貓日（National Black Cat Day）」的由來，是英國動保組織貓咪保護協會（Cats Protection）於2011年10月27日所創立。旨在消弭西方認為黑貓是女巫化身使魔的刻板印象，破除黑貓招致噩運、代表不吉利的偏見，致力於維護貓咪福祉。

過去曾有統計數據揭示，流浪動物收容所裡的黑貓與黑白花貓、比其他顏色貓咪「平均需要多花七天」，才能被人領養、找到新家。而今，在愛貓人士的努力之下，甚至有了流浪動物黑貓協尋認養、黑貓行動等收容社團單位。

▲每年10月27日是「國際黑貓日（National Black Cat Day）」。（圖／取自pixabay）
▲每年10月27日是「國際黑貓日（National Black Cat Day）」。（圖／取自pixabay）
星巴克：萬聖節黑貓魔法杯新品！「躲貓貓藍莓星冰樂」開喝

星巴克2026年萬聖節，推出一系列神秘黑貓新品，《NOWNEWS今日新聞》記者最推薦必喝與日本同步開喝的「躲貓貓藍莓星冰樂」，喝得到藍莓醬融合可可碎片，還放上貓耳與捲尾巴的巧克力特製飾片，把整杯飲料打扮成貓咪好萌。

▲星巴克萬聖節新品「躲貓貓藍莓星冰樂」中杯170元、大杯190元、特大杯210元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克萬聖節新品「躲貓貓藍莓星冰樂」中杯170元、大杯190元、特大杯210元。（圖／記者蕭涵云攝）
而周邊商品則主打奇幻樂章與幽靈交織的設計，記者最驚艷「貓眼溫變馬克杯」！原本看起來黑成一團的低調模樣，倒入熱水、竟然逐漸轉換成灰白毛茸茸的可愛溫馴形象。

▲星巴克「黑貓魔法術溫變馬克杯」850元，容量355毫升。（圖／星巴克starbucks.com.tw、記者蕭涵云攝）
▲星巴克「黑貓魔法術溫變馬克杯」850元，容量355毫升。（圖／星巴克starbucks.com.tw、記者蕭涵云攝）
▲星巴克萬聖節「黑貓精靈樂團」新品。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
▲星巴克萬聖節「黑貓精靈樂團」新品。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
LADURÉE：萬聖節馬卡龍禮盒！黑貓包裝神秘口味

法國甜點品牌LADURÉE，今年萬聖節推出充滿魔幻色彩的「萬聖節限定馬卡龍禮盒」，採用內建會發光的裝置、搭配霧面黑貓包裝，開吃甘草風味、可樂風味、椰香紫薯共3款口味馬卡龍。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...