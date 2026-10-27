我是廣告 請繼續往下閱讀

皇家馬德里當家法籍巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）在金球獎頒獎典禮時，當被問及網路上無數以他為主角的迷因與表情包中，哪一個最讓他噴飯時，姆巴佩大方透露，自己最喜歡的竟然是將他的臉龐修圖到中國前領導人「毛澤東」頭像上的惡搞迷因，更自爆私下與朋友打電動時經常使用。這一言論立刻引發中國網友大力抨擊直言：「根本污辱偉大的人」，中國知名足球媒體《懂球帝》也在第一時間發表聲明切割：「由於相關發言涉及對中國和中國人民的傷害，因此不予翻譯」，同時呼籲球迷理性觀賽、不作越界發言。在10月26日釋出的採訪片段中，主持人詢問姆巴佩是否看過網路上瘋傳的各種「姆巴佩表情包」，以及哪一個最搞笑。姆巴佩笑著表示：「就是把我這張臉合成到中國獨裁者（毛澤東）身上的表情包。我平時在線上和朋友一起玩PlayStation打電動的時候，經常在聊天室發這個迷因給他們看。」這段訪談公開後，迅速在各大社群平台引發廣泛討論，台灣網友一致認爲姆巴佩實在太敢講：「路轉粉了」、「我更喜歡他了」。另一方面卻惹怒中國球迷，中國知名足球媒體《懂球帝》也在第一時間發表聲明切割：「由於相關發言涉及對中國和中國人民的傷害，因此不予翻譯」，同時呼籲球迷理性觀賽、不作越界發言。在剛落幕的2026年金球獎頒獎典禮上，姆巴佩儘管呼聲極高，最終仍遺憾屈居第二，眼睜睜看著拜仁慕尼黑神鋒凱恩（Harry Kane）捧走個人生涯首座金球獎殊榮。回顧2025-26賽季，姆巴佩展現出驚人的神射本領，代表皇家馬德里出賽44場狂轟42球，不僅榮獲西甲金靴獎與歐洲金靴獎，同時也是歐冠聯賽的首席射手；在2026年世界盃舞台上，他更是以10顆進球連莊金靴獎，成為自1970年以來首位在單屆世界盃進球達雙位數的球員。雖然再次與金球獎擦身而過，但姆巴佩在皇馬的宰制力無庸置疑。在日前剛結束的「西班牙國家德比」中，姆巴佩上演梅開二度，率領皇馬以2：1擊敗巴塞隆納，將個人在皇馬的進球紀錄推進至116場出賽、多達100顆進球的恐怖里程碑。儘管本季未能如願收穫金球獎肯定，但年僅27歲的姆巴佩正處於職業生涯巔峰，只要維持目前的高檔狀態，未來依舊是衝擊金球獎的最大熱門。