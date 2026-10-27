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▲姆巴佩大方透露，自己最喜歡的迷因竟然是將他的臉龐修圖到中國前領導人「毛澤東」頭像上的惡搞迷因，更自爆私下與朋友打電動時經常使用。（圖／美聯社／達志影像）

▲言論引發爭議後，姆巴佩合作品牌如東鵬特飲、蒙牛等企業已於第一時間展開緊急公關行動，連夜將官方微博與社群管道中與姆巴佩相關的宣傳貼文、海報及形象物料全數撤下或隱藏。（圖／取自Equipe de France X）

效力於西甲豪門皇家馬德里的法國足壇巨星姆巴佩（Kylian Mbappé），近日在受訪時的一段「玩笑話」意外掀起軒然大波。姆巴佩在被問及最喜歡哪款自己的表情包（迷因）時，脫口表示最愛網友將他的臉合成到「中國獨裁者毛澤東」頭像上的惡搞圖，此話一出立刻被中國各大社群與體育平台認定為嚴重辱華與越界冒犯。包括東鵬特飲、蒙牛等中國贊助商已連夜緊急下架與刪除相關代言宣傳物料，外界高度關注他是否會步上前兵工廠名將厄齊爾（Mesut Özil）的後塵，恐面臨全面失去龐大中國市場的毀滅性商業代價。這起引發巨大政治與商業震盪的爭議源於日前一段公開採訪。當被問及網路上哪張使用他頭像的惡搞迷因最讓他發笑時，姆巴佩直言：「最讓我發笑的就是那張把我的臉放到中國獨裁者（毛澤東）身上的表情包，我經常在私底下和朋友互傳使用。」這段將中共前領導人定性為「獨裁者」的戲謔言論傳入中國網路後，迅速引爆社群強烈撻伐。中國主流足球資訊平台《懂球帝》隨即發布嚴正官方聲明進行定性，直言其發言涉及對中國與中國人民的傷害，拒絕進行中文翻譯，並強調無論如何該言論已嚴重傷害中國球迷情感，平台完全無法接受。言論引發爭議後，姆巴佩合作品牌如東鵬特飲、蒙牛等企業已於第一時間展開緊急公關行動，連夜將官方微博與社群管道中與姆巴佩相關的宣傳貼文、海報及形象物料全數撤下或隱藏。雖然各大品牌目前尚未正式發布解約公告，但業界分析指出，在牽涉中國歷史政治與民族符號的敏感底線前，商業資本的嗅覺向來最為敏銳，「先刪文止血」往往是終止合作的前奏。若事態持續擴大且缺乏妥善道歉與說明，姆巴佩恐面臨代言全面遭撤、天價違約金索賠的嚴峻處境。不少球迷與中國體育評論員翻出昔日德國球星厄齊爾的先例警告——當年厄齊爾因涉華政治言論遭中國全面封殺，不僅賽事轉播與體育遊戲將其徹底除名、品牌代言全數腰斬，更直接被逐出整個中國市場。姆巴佩如今的處境如出一轍，後續走向完全取決於他本人與皇馬球團接下來的回應態度。然而，截至目前為止，姆巴佩與皇家馬德里官方均未對此事做出公開說明與道歉，其個人社群平台僅停留在國家德比對巴塞隆納梅開二度、達成皇馬生涯百球里程碑的慶祝內容。