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皇家馬德里法籍巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）日前在金球獎頒獎典禮上接受採訪時，竟然說出自己最喜歡將他的臉合成到中國前領導人毛澤東頭像上的惡搞迷因，更自爆私下與朋友打電動時經常使用。此言論一出，立刻在網路上引發熱議，中國知名足球媒體也第一時間聲明不予翻譯相關發言。然而，面對這波「辱華」爭議，不少中國網友認為同隊小將豪森（Dean Huijsen）先前的歧視性舉動，才是真正踩到種族歧視的底線。在昨日釋出的採訪片段中，當主持人問及網路上無數以姆巴佩為主角的表情包中哪一個最搞笑時，姆巴佩笑稱：「就是把我這張臉合成到中國獨裁者（毛澤東）身上的表情包。我平時在線上和朋友一起打電動時，經常在聊天室發這個迷因給他們看。」這段訪談公開後迅速在社群平台引發廣泛討論，台灣球迷笑稱姆巴佩「實在太敢講」，但中國球迷則怒批「侮辱歷史人物」。中國體育媒體《懂球帝》隨後發表聲明，指出「由於相關發言涉及對中國和中國人民的傷害，因此不予翻譯」，並呼籲球迷理性看待賽事，等同於封殺了姆巴佩。不過，在討論姆巴佩是否屬於「辱華」的過程中，不少中國網友將焦點轉向了皇馬的另一位20歲荷蘭裔西班牙中後衛豪森。豪森曾在個人社群媒體上轉發一則圖文，內容包含「就連中國人都會覺得他像中國人」、「用牙線都能擋住他的眼睛」等涉及嘲諷華人外貌特徵的英文評論。雖然皇馬球團隨後在官方微博發布道歉聲明，稱豪森此舉為「無心之過」，但由於該道歉僅限於中國微博平台發布、海外官方帳號並未同步，被網友質疑缺乏誠意、刻意割裂市場，當時就引起軒然大波。今日這件風波再度因為姆巴佩的「失言」被挖出，許多中國網友直言：「這是對一個種族的赤裸歧視，比對位高權重者的調侃嚴重吧」、「種族歧視是人品壞，辱毛只是因為和中國國內有不一樣的政治立場。」事實上，國際體育巨星在涉及中國政治或敏感議題時遭封殺已有先例。阿根廷球王梅西（Lionel Messi）先前因2024年邁阿密國際香港交流賽未上場、未領獎且避開官員握手，隨後卻在日本上場踢球，引發中國球迷強烈不滿；加上他過往曾簽名贈送給重病中的中國異議人士劉曉波等政治背景，讓他在2026年世界盃期間遭到中國官媒與轉播單位的「軟封殺」。當時中國轉播單位在世界盃賽事中，刻意避開梅西的臉部特寫，進球或慶祝時畫面常切換為遠景，球評報導中也多以「阿根廷隊隊長」代替他的姓名，官方平台更大量下架相關宣傳片段。