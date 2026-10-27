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▲播放追思影片時，導播還要故意拍台下藝人的表情，讓觀眾覺得很不合適。（圖／翻攝自YouTube@金鐘獎）

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（26）日在台北流行音樂中心圓滿落幕，不少典禮細節都引發討論，但每年最惹人淚目的追思橋段，這次卻意外引發網友眾怒；主要是轉播時，導播不停切換遠景、拍台下入圍者的表情，讓觀眾抱怨都看不到逝者的名字了，認為導播是在亂切鏡頭，讓觀眾氣炸直呼「有在尊重過世的那些人嗎？」金鐘獎這次的追思影片出現坣娜、黃大煒、江青霞、趙學煌、張世嫺、陳漢忠、李寶堂、吳功、陳盈潔、藍琪、傅子純、王凱、丁亞民、陳聆薇、陳曉冰、范宗沛、龐祥麟等眾多已故藝人、工作人員的名字，帶大家一起緬懷他們對戲劇圈的貢獻。但追思影片播放時，導播並未專注拍大螢幕，而是不停切換鏡頭，一下帶到全景，一下拍台下入圍者的表情。這讓不少觀看線上轉播的觀眾感到不滿，紛紛留言痛批：「都看不到已故者的名字了」、「導播到底為什麼要一直拍別人」、「是那些觀眾往生嗎？誰去世沒take到的，你有尊重嗎」、「從頭到尾好好地播追思影片給我們看不行嗎？一直拉遠要幹嘛啦」、「遠景就算了，還要拍別人的表情，請問是在等誰哭嗎？」、「導播真的有在尊重過世的那些人嗎？」而金鐘獎官方事後已在YouTube上傳完整的追思影片VCR，想平息眾怒，但仍有不少網友留言吐槽：「現在補放這個實在太可笑了，本來就應該要這樣做」、「總算能清楚看到簡介字幕了」、「被罵到放出來了」。