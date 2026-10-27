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▲沈伯洋邀請支持者「Lydia」（左）代抽籤。（圖／記者陳明安攝，2026.10.27）

▲沈伯洋邀請支持者「Lydia」代抽籤。（圖／記者陳明安攝，2026.10.27）

▲網友笑稱，Lydia與吳思瑤長得有點像。（圖／記者朱永強攝，2026.10.27）

九合一年底選舉，將在年底登場，原定上週五進行候選人號次抽籤，因薔琵颱風攪局延到今（27）日，民進黨台北市長參選人沈伯洋邀請支持者「Lydia」代抽籤，稍早號次抽籤也出爐，為「3」號，眾人並喊出「台北靠3沈伯洋」口號。沈伯洋這次將抽號次機會，交給從5506名支持者脫穎而出的林小姐；由於林小姐的暱稱叫「Lydia」，也讓支持者形容沈伯洋「你一定贏」。Lydia上午在沈伯洋、沈伯洋競總主委吳思瑤陪同下，一同赴台北市選舉委員會，Lydia會前受訪時談起抽籤心得直呼，驚訝、不可思議，他並盛讚沈相當溫暖。在抽中3號後，沈伯洋、吳思瑤、Lydia接受媒體聯訪。媒體詢問，為什麼會想要讓支持者來抽號次？號次口號決定好了嗎？沈伯洋會後受訪時表示，他們主委就是市民，因此希望從市民中找一名代表抽籤，「謝謝Lydia接起我的電話，成功完成這次的抽籤」。沈伯洋提到，這次抽籤是抽到3號，口號為「台北靠3沈伯洋」，希望大家喜歡；至於是否覺得可惜，沒有抽到4號，剛好是「你的市長」？沈伯洋說，每一個號碼，他們都有想到不錯的Slogan，「我覺得每一個號碼都是好號碼」。對於抽到3號，Lidia直呼，很喜歡、很興奮，喜歡「台北靠3沈伯洋」口號，也希望台北能順起來；他笑稱，他老公說他把幸運都用在這一次，但「如果沈伯洋當選我們的市長，這才是我們的幸運」。媒體追問，網友認為，您跟吳思瑤有點像？Lidia笑稱，「我朋友也這麼講」；在旁的吳思瑤附和，「你比較漂亮！」