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井雲蓉的爸爸是空勤總隊長！父母早離婚、父女關係不佳

畢竟父親是少將退役，且又是空勤總隊長，人脈應該非常廣闊，不過井雲蓉聽完卻淡定表示：「我們父女關係不好，不想麻煩他。」

▲井雲蓉的父親是空勤總隊長井延淵，但很早就已經跟井母離婚、另組家庭，平常居住在北部也跟井雲蓉不親。（圖/內政部空勤總隊資訊網）

Threads上應徵兼職工作變結婚！懷疑丈夫仍不離婚原因曝光

「要不要結婚，如果幫我生小孩，生男的給400萬、生女的則給500萬。」

但母親認為有生小孩400萬可以賺，而且我也不年輕了，如果跟李男離婚，未來也不易再婚，生了小孩也許能維持婚姻，要我忍耐。

▲台灣38歲女子井雲蓉10月17日跟團到日本旅遊，沒想到19日卻被發現陳屍在河口湖旅館，疑遭到同團的楊閔涵殺害。（圖／取自山梨電視台）

於25日向法院聲請羈押禁見，隨即於26日裁定羈押禁見獲准。

台灣38歲女子井雲蓉10月17日跟團到日本旅遊，沒想到19日卻被發現陳屍在河口湖旅館，疑遭到同團的楊閔涵殺害。事後井雲蓉背景也被起底，其父親是空勤總隊長井延淵，不過早早就跟母親離婚，父女鮮少聯絡。由於生前井丈夫幫她購買鉅額保險，甚至問她是否考慮「斷手斷腳領保險金」，讓她心生疑慮找上記者諮詢，記者也詢問為何不離婚原因，井女才透露老公李男曾說如果替他生小孩會給400萬元，母親認為有錢可賺加上自己年紀不輕不易再婚，也許生了小孩可以維持婚姻，沒想到卻發生憾事。根據《鏡週刊》報導，井雲蓉的父親是空勤總隊長井延淵，但很早就已經跟井母離婚、另組家庭，平常居住在北部也跟井雲蓉不親。當時井雲蓉發現丈夫有超大膽明示「詐領保險金」行為時，9月底就向媒體記者諮詢，記者當時給她建議：「有安全疑慮要快點離婚，把保險受益人變更為母親，並且讓妳老公知道，讓他打消謀財害命念頭」，井當時僅回應：「我再想想。」《鏡週刊》記者不放棄，又建議她尋求父親幫助，記者則是尊重她個人意願，也叮嚀可以到派出所報案，沒想到井雲蓉10月17日出發去日本之後，就遭遇殺害，身故他鄉。井雲蓉原本是在精神病院當護理師，薪水只有3萬元上下，5月透過社群平台Threads找到李男公司想要兼職貼補家用，第一個月確實有拿到8萬元，但第二個月開始就拖欠薪資，隨後李男更詭異詢問：兩人竟然就這樣登記結婚。結婚後井雲蓉開始發現李男不對勁，包括號稱自己開公司，但其實辦公室是住家；要求應徵者要把對話紀錄全部刪除；手上有大批本票但來源不明；甚至8月幫自己買了一堆保險，投保額都非常高，而且還是意外險、傷害險這類的保險，甚至是一次付清，讓井雲蓉心生疑慮。《鏡週刊》記者詢問井雲蓉：「那為什麼不離婚？」井雲蓉則表示：「有把狀況告訴母親，」井雲蓉便聽從母親的話，沒想到因此發生憾事。目前李男已經遭到逮捕，檢方訊問後認定李男涉犯《刑法》第 214 條使公務員登載不實罪、第 271 條第 1 項共同殺人、以及同法第339條第2項、第1項之詐欺取財未遂等罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，