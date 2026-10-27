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宜蘭縣頭城鎮「每人現金3000元」振興經濟禮金！今天10/27開放領取



一、發放金額：

二、領取資格對象：





三、發放時間與地點：

10月27日（二）09:00-16:00

10月28日（三）09:00-16:00

10月29日（四）09:00-16:00

10月30日（五）09:00-16:00





四、應備證明文件（均須正本，現場查驗後會退還）： ﻿﻿ ﻿





五、注意事項：

不等明年中央政府2027年全民普發現金！2026年普發一萬地方加碼最新進度來了，連假後開工日，《NOWNEWS今日新聞》整理符合資格對象、登記領取方式，發放時間及地點一次掌握。每人新台幣3000元整（現金發放）。於民國2026年8月6日（含當日）前設籍本鎮，且於發放當日仍持續設籍之鎮民（以戶政登記名冊為準）：於民國2026年12月31日（含當日）前出生，辦妥出生登記或初設戶籍於本鎮之新生兒，且父或母一方於115年8月6日（含當日）前已設籍頭城鎮，並於發放日仍持續設籍。2026年10月27日（二）至10月30日（五）每日09:00至16:00。城東里 全里－頭城鎮立幼兒園城南里 全里－慶元宮城西里 全里－頭城鎮長壽老人會（喚醒堂）城北里 全里－頭城站前廣場新建里1-7鄰－開成寺拔雅里2-7鄰－拔雅社區活動中心武營里1-5鄰、11-12鄰、14-15鄰－武營社區活動中心大坑里1-5鄰－大坑社區活動中心港口里 全里－港口社區活動中心外澳里 全里－外澳社區活動中心更新里1-6鄰－梗枋國民小學合興里 全里－合興社區活動中心大溪里 全里－大溪社區活動中心龜山里 全里－龜山島社區活動中心大里里 全里－大里社區活動中心石城里 全里－石城社區活動中心新建里8-15鄰－新建社區活動中心拔雅里1鄰、8-11鄰－頭城國民中學武營里6-10鄰、13鄰－開蘭長青集會所大坑里6-10鄰－協天宮香客大樓竹安里1-10鄰－鎮安宮金面里1-6鄰－頭城鎮長青文康活動中心頂埔里1-4鄰－順天府池府王爺廟（聯誼廳）更新里7-12鄰－更新里漁民多功能活動中心金盈里 全里－金盈社區活動中心竹安里11-20鄰－泰安廟金面里7-16鄰－金面協天廟頂埔里5-10鄰－頂埔社區活動中心福成里 全里－福成社區活動中心下埔里 全里－福聖廟中崙里 全里－中崙社區活動中心二城里 全里－二城社區活動中心2026年10月31日（六）至11月1日（日）每日09:00至16:00於頭城鎮公所大廳補領。因應新生兒資格開放至年底，新生兒家庭最遲得於2027年1月31日前至鎮公所社會課臨櫃辦理。國民身分證正本、印章。﻿﻿委託人國民身分證（或戶口名簿／戶籍謄本）正本、受託人國民身分證正本、雙方印章。﻿﻿﻿（未成年人不得親自領取）：未成年人國民身分證（或戶口名簿／詳細記事戶籍謄本）正本、法定代理人國民身分證正本、雙方印章。﻿﻿﻿（未成年人不得親自領取）：未成年人國民身分證（或戶口名簿／詳細記事戶籍謄本）正本、法定代理人國民身分證正本，法定代理人委託書正本、受託人國民身分證正本、三方印章。﻿﻿﻿符合資格者於發放公告日（115年10月27、28、29及30日，含當日）後亡故，由繼承人推派一人代表領取。應備代表人身分證正本及印章、死亡者除戶謄本正本（或死亡證明）、繼承人戶籍謄本正本，同意代表領取切結書正本。1. 10月27日、10月28日、10月29日及10月30日各里排定發放期間，不開放至鎮公所或跨所屬里別領取。2. ﻿﻿一般鎮民逾115年11月1日未領取者，視同放棄，逾期不予發給。3﻿. 代領人請確實將禮金轉交委託人，切勿挪用衍生法律責任；若有不符資格而冒領、溢領者，公所將依法送達公文限期7日內追回，屆期未繳回者移送強制執行。