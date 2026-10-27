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中共「五中全會」昨（26）日在北京開幕之際，網路突然流傳一份以北京大學為首、據稱有10多所中國重點大學學生參與的聯名呼籲書，要求廢除中國國家主席「無限期延任制」，並啟動民主修憲；相關貼文曝光不久後便遭到刪除，但截圖仍持續在暗網流傳，引發外界關注。對此，陸委會主委邱垂正強調，只要是有良知的知識分子，都會贊成該內容，這是毋庸置疑的。根據網路流傳內容，這份署名「高校在讀本科生與研究生」的呼籲書，主張恢復中國國家主席任期限制，反對領導人無限期延任，不過，連署書的真實性目前仍有待查證。據稱相關貼文在校內論壇發布後，隨即遭到刪除，但截圖已流出至境外社群平台，讓這份呼籲書的內容持續受到討論。邱垂正今（27）日在立法院接受媒體聯訪時表示，回顧2017年中共十九大期間，當時兩岸仍有交流，台灣也曾接觸多位中國知識分子。他轉述，當時有中國學者認為，依照中共原有的領導人接班制度，習近平應在二十大前提出接班人，並直言「我們中國大陸知識分子絕對不可能接受這個連任」，甚至稱若破壞領導人繼承制度，將有高達95%的知識分子反對。然而，隨著中共領導核心地位確立，在定於一尊後，邱垂正認為，中國知識分子的糾錯機制已「蕩然無存」；而針對網路流傳的高校聯名呼籲書，他表示，相關內容反映了知識分子對制度的良知，儘管這份連署書的真實性仍有待商榷，但在他看來，有良知的知識分子都會贊成其中的主張，對此是「毋庸置疑的」。