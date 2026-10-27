台灣女子井雲蓉10月17日跟團到日本獨旅，沒想到卻遭到同房台籍女遊客楊閔涵殺害，案件經過一個禮拜多出現重大進展，台南地檢署逮捕29歲李男，發現他竟然跟井雲蓉生前「虛偽結婚」，替她買高額保險、涉嫌買兇殺妻詐保，目前已經被羈押禁見。然而井雲蓉去日本獨旅時存款僅剩2000元，第一餐還只能夠吃泡麵，原本兇嫌楊閔涵不能夠入團，最後卻又成功入團，井雲蓉生前還可憐楊女，沒想到楊女卻成為自己生命的死神。
井雲蓉「河口湖命案」完整時間軸！老公涉買兇詐高額保險金
回顧整起事件時間軸，井雲蓉是在5月從Threads應徵到李男公司上班兼職，7月份李男詢問井雲蓉是否要結婚，並承諾如果幫他生小孩，生兒子400萬、生女兒500萬，兩人便登記結婚。8月李男開始打詐保主意，幫井買了一堆傷害險、意外險且非常鉅額還一次付清，甚至詢問井：「斷手斷腳有考慮嗎？可以領到高額保險金。」
9月開始李男安排井女去日本獨旅，結果9月21日井女在台南高鐵站要搭車北上去機場，竟然意外跌落軌道，所幸人並無大礙。李男又繼續積極鼓吹井女去日本獨旅，10月17日井女再度出發，最後在10月19日被發現陳屍在日本河口湖飯店內，兇嫌指向同房台籍女遊客楊閔涵。
井雲蓉帶2000元窮遊日本「第一餐只吃泡麵」！楊閔涵最後入團成死神
根據《鏡週刊》報導，10月15日，井女生前透露有將保險受益人更改為母親，當時因為已經快要出發去日本獨旅，井女還抱怨存款剩下不到2000元，算是「窮遊日本」，加上跟團行程最後2天行程自理，根本不知道能去哪裡，也買不了什麼東西，自嘲「這趟旅程是一種修行」。
10月17日晚間抵達日本之後，井女入住飯店跟閨蜜表示自己第一餐只吃泡麵，後來聊天中提到：「有個台南妹妹也是一人獨旅，但是17日晚間10點才加入，不符合入團資格，導遊一開始不給她入團，但後來又同意。」井雲蓉還可憐她表示：「我覺得她被導遊坑，我報到的時候12點，集合時間12點50分，但基本上還能趕上，但導遊一直跟他說不可以。」而井雲蓉口中的妹妹，據悉就是兇嫌楊閔涵。
後來10月18日晚間，井女回傳閨蜜訊息，從此之後再也無音訊，10月19日就被發現陳屍在河口湖飯店房內。後來因為井雲蓉閨蜜提供的事證以及《鏡週刊》記者先前的交涉，成為檢警重大查案的一大關鍵，警方立刻掌握李男搭機去日本處理井的後事，於24日李男下機後逮捕歸案。
檢方訊問後認定李男涉犯《刑法》第 214 條使公務員登載不實罪、第 271 條第 1 項共同殺人、以及同法第339條第2項、第1項之詐欺取財未遂等罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，於25日向法院聲請羈押禁見，隨即於26日裁定羈押禁見獲准。
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回顧整起事件時間軸，井雲蓉是在5月從Threads應徵到李男公司上班兼職，7月份李男詢問井雲蓉是否要結婚，並承諾如果幫他生小孩，生兒子400萬、生女兒500萬，兩人便登記結婚。8月李男開始打詐保主意，幫井買了一堆傷害險、意外險且非常鉅額還一次付清，甚至詢問井：「斷手斷腳有考慮嗎？可以領到高額保險金。」
9月開始李男安排井女去日本獨旅，結果9月21日井女在台南高鐵站要搭車北上去機場，竟然意外跌落軌道，所幸人並無大礙。李男又繼續積極鼓吹井女去日本獨旅，10月17日井女再度出發，最後在10月19日被發現陳屍在日本河口湖飯店內，兇嫌指向同房台籍女遊客楊閔涵。
根據《鏡週刊》報導，10月15日，井女生前透露有將保險受益人更改為母親，當時因為已經快要出發去日本獨旅，井女還抱怨存款剩下不到2000元，算是「窮遊日本」，加上跟團行程最後2天行程自理，根本不知道能去哪裡，也買不了什麼東西，自嘲「這趟旅程是一種修行」。
10月17日晚間抵達日本之後，井女入住飯店跟閨蜜表示自己第一餐只吃泡麵，後來聊天中提到：「有個台南妹妹也是一人獨旅，但是17日晚間10點才加入，不符合入團資格，導遊一開始不給她入團，但後來又同意。」井雲蓉還可憐她表示：「我覺得她被導遊坑，我報到的時候12點，集合時間12點50分，但基本上還能趕上，但導遊一直跟他說不可以。」而井雲蓉口中的妹妹，據悉就是兇嫌楊閔涵。
檢方訊問後認定李男涉犯《刑法》第 214 條使公務員登載不實罪、第 271 條第 1 項共同殺人、以及同法第339條第2項、第1項之詐欺取財未遂等罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，於25日向法院聲請羈押禁見，隨即於26日裁定羈押禁見獲准。