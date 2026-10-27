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井雲蓉「河口湖命案」完整時間軸！老公涉買兇詐高額保險金

8月李男開始打詐保主意，幫井買了一堆傷害險、意外險且非常鉅額還一次付清，甚至詢問井：「斷手斷腳有考慮嗎？可以領到高額保險金。」

10月17日井女再度出發，最後在10月19日被發現陳屍在日本河口湖飯店內，兇嫌指向同房台籍女遊客楊閔涵。

▲井雲蓉5月認識老公李男，後續歷經一連串老公離譜詐保過程，雖然中間一度心生懷疑向媒體諮詢，最後仍然發生憾事。（圖／截自日本新聞網）

井雲蓉帶2000元窮遊日本「第一餐只吃泡麵」！楊閔涵最後入團成死神

井女還抱怨存款剩下不到2000元，算是「窮遊日本」

：「有個台南妹妹也是一人獨旅，但是17日晚間10點才加入，不符合入團資格，導遊一開始不給她入團，但後來又同意。」

而井雲蓉口中的妹妹，據悉就是兇嫌楊閔涵。

▲河口湖命案死者井雲蓉生前還跟閨蜜聊同團的一位台南妹妹最後壓線入團，沒想到該人卻是殺害自己的死神楊閔涵。（圖／截自日本新聞網）

於25日向法院聲請羈押禁見，隨即於26日裁定羈押禁見獲准。

台灣女子井雲蓉10月17日跟團到日本獨旅，沒想到卻遭到同房台籍女遊客楊閔涵殺害，案件經過一個禮拜多出現重大進展，台南地檢署逮捕29歲李男，發現他竟然跟井雲蓉生前「虛偽結婚」，替她買高額保險、涉嫌買兇殺妻詐保，目前已經被羈押禁見。然而井雲蓉去日本獨旅時存款僅剩2000元，第一餐還只能夠吃泡麵，原本兇嫌楊閔涵不能夠入團，最後卻又成功入團，井雲蓉生前還可憐楊女，沒想到楊女卻成為自己生命的死神。回顧整起事件時間軸，井雲蓉是在5月從Threads應徵到李男公司上班兼職，7月份李男詢問井雲蓉是否要結婚，並承諾如果幫他生小孩，生兒子400萬、生女兒500萬，兩人便登記結婚。9月開始李男安排井女去日本獨旅，結果9月21日井女在台南高鐵站要搭車北上去機場，竟然意外跌落軌道，所幸人並無大礙。李男又繼續積極鼓吹井女去日本獨旅，根據《鏡週刊》報導，10月15日，井女生前透露有將保險受益人更改為母親，當時因為已經快要出發去日本獨旅，，加上跟團行程最後2天行程自理，根本不知道能去哪裡，也買不了什麼東西，自嘲「這趟旅程是一種修行」。10月17日晚間抵達日本之後，井女入住飯店跟閨蜜表示自己第一餐只吃泡麵，後來聊天中提到井雲蓉還可憐她表示：「我覺得她被導遊坑，我報到的時候12點，集合時間12點50分，但基本上還能趕上，但導遊一直跟他說不可以。」後來10月18日晚間，井女回傳閨蜜訊息，從此之後再也無音訊，10月19日就被發現陳屍在河口湖飯店房內。後來因為井雲蓉閨蜜提供的事證以及《鏡週刊》記者先前的交涉，成為檢警重大查案的一大關鍵，警方立刻掌握李男搭機去日本處理井的後事，於24日李男下機後逮捕歸案。檢方訊問後認定李男涉犯《刑法》第 214 條使公務員登載不實罪、第 271 條第 1 項共同殺人、以及同法第339條第2項、第1項之詐欺取財未遂等罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，