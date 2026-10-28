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河口湖命案時間軸曝！深夜邀約同房飲酒 女嫌退房前才通報「好像被我誤殺」

▲井女丈夫李男曾為她投保逾3000萬元保險，且李男與楊女疑有交往關係，檢方已將李男拘提到案並聲押禁見獲准。（圖／截自ＣＯＫＩ）

3000萬詐保疑雲延燒！李男在機場被拘提

日本山梨縣河口湖台灣籍女子命案持續延燒，案情朝跨國殺人詐保方向深入調查。檢警追查後逐步還原案發經過，27歲楊閔涵涉嫌殺害38歲井雲蓉，案發前一晚主動邀對方到飯店房間飲酒，直到隔日上午接近退房時間，才打電話向導遊求助，驚慌表示「井小姐不知道怎麼了，好像被我誤殺了」。井女隨後被發現陳屍床上，頸部左側有深層刀傷，房內卻沒有明顯打鬥痕跡。楊女辯稱喝酒又服用安眠藥，導致記憶斷續，對此檢警並未採信。根據專案小組還原的時間軸，案發前夕、也就是18日深夜，楊女疑似以分手後心情低落、有輕生念頭為由，主動邀請井女到自己的飯店房間聊天、喝酒。兩人共處一室，直到19日上午接近退房時間，楊女才突然致電導遊，語氣驚慌地表示：「井小姐不知道怎麼了，好像被我誤殺了。」導遊與飯店人員隨後前往房間查看，發現井女仰躺在床上，已明顯死亡，頸部左側有一道深層刀傷，但現場沒有明顯打鬥痕跡。日本警方調查後逮捕楊女，並在相關調查中發現她身上有血跡，另查獲一把沾血菜刀。據調查，該刀具是楊女在旅途中購買，成為釐清案情的重要跡證。面對警方訊問，楊女供稱自己當時喝了酒，也服用了安眠藥，因此陷入「斷片」狀態，對於案發經過只記得片段，整個人處於迷迷糊糊的狀態。不過，檢警並未採信，認為這套說詞仍有疑點，正持續比對現場跡證及相關證詞，釐清她在案發時的實際行為。案情進一步發展，台南地檢署介入調查後發現，井女今年5月透過網路應徵工作，認識29歲李姓男雇主，兩人不久後便登記結婚。李男隨後為井女投保高額傷害險及意外險，相關理賠金額合計逾3000萬元，讓檢警懷疑案件可能涉及保險金利益。專案小組於24日晚間趁李男從日本返台，在桃園機場將他拘提到案，並針對住處等7處地點進行搜索，另拘提、傳喚共7人到案，擴大追查案情。檢方認為，李男涉嫌使公務員登載不實、共同殺人及詐欺取財未遂等罪，犯罪嫌疑重大，因此向台南地方法院聲請羈押禁見，法院已裁准。至於李男與楊女疑似曾有交往關係、是否涉及預謀殺人，以及高額保險是否為犯案動機，仍須由檢警持續蒐證釐清，相關指控也有待司法程序進一步確認。