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CoCo都可：日焙珍珠奶茶買一送一！大杯才32.5元優惠

▲CoCo都可「日焙珍珠奶茶買一送一」今限時優惠爽喝。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

CoCo「可可甜心」冬季新品！11/1開賣好期待

▲CoCo都可將於11月暖心推出冬季飲品「可可甜心系列」。（圖／翻攝畫面）

迷客夏：娜杯糖燻奶霜「現折10元」新品優惠！

▲迷客夏新品「娜杯糖燻奶霜」大杯80元。10月28日起「現折10元」優惠喝起來。（圖／記者蕭涵云攝）

▲迷客夏「娜杯糖燻奶霜」上有乳牛斑點造型。（圖／記者蕭涵云攝）

迎接萬聖節，月底想喝手搖飲料，CoCo買一送一最省錢！CoCo都可表示，今天10月28日周三好友日，全台門市推出「日焙珍珠奶茶買一送一」！每大杯才32.5元好划算；官方搶先透露，11月1日將開賣「可可甜心」系列巧克力奶茶，「可可甜心珍奶」、「蕎麥可可甜心」新品好期待。CoCo官方LINE領優惠券，使用都可訂線上點單自取，兩杯「日焙珍珠奶茶」65元、相當於每一大杯只要32.5元，也太便宜了。日式工法慢火焙烤的鹿兒島焙茶，做成奶茶搭配蜜製珍珠，喝得到深厚茶香與焙香，內行人推薦，冬天喝溫的好療癒。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。CoCo都可搶先透露，將推出「可可甜心」系列巧克力奶茶，濃郁經典「可可甜心珍奶」、穀香溫潤的「蕎麥可可甜心」，兩大新品預計11月1日開賣，讓人好期待。迷客夏秋冬為奶茶控推出「娜杯糖燻奶霜」新品，以娜杯紅茶拿鐵輕乳版、搭配手炒黑糖調和而成的「煙燻奶霜」，今天10月28日全台門市開賣。現場購買「娜杯紅茶」、「娜杯紅茶拿鐵」或新品「娜杯糖燻奶霜」L杯，享單杯現折10元，優惠可累計（品項依各門市實際供應為準）。