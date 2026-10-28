中央氣象署表示，煙花颱風今（28）日將挑戰強烈颱風，周六（10月31日）前偏西移動，周日（11月1日）大角度北轉，台灣天氣方面，東北季風接連影響，未來一周北部、宜蘭及東半部降雨機率較高，早晚低溫下探20度。
今天天氣：東北季風影響 桃園以北有雨
10月28日今天的天氣，氣象署指出，東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，清晨以前水氣較多，桃園以北及宜蘭降雨會較為明顯，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率，白天之後水氣減少，降雨會較為局部，至於新竹以南為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
清晨天氣較涼，各地低溫約20至23度，白天桃園以北及宜蘭持續偏涼，高溫約23、24度，其他地區較為舒適些，竹苗及花東高溫26至28度，中南部可來到29、30度，南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：東北季風減弱 各地多雲到晴
10月29日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及宜蘭有局部短暫雨，花東有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：煙花颱風將轉強颱 路徑會大轉彎
氣象署提到，煙花颱風在低海溫、風切小的環境下，預估明天仍有機會挑戰強烈颱風，暴風圈也能夠來到200公里，路徑方面，周六前都會比較偏西移動，直到周日受到高壓導引，會出現大角度北轉，往日本南方海面移動的情況，氣象署初估煙花颱風並不會替台灣帶來風雨影響，但沿海地區要注意長浪發生。
此外，周五東北季風再增強，影響時間到周六清晨，桃園以北、宜蘭有局部陣雨。周六白天、周日天氣回歸穩定，東南部有局部降雨；下周一、下周二（11月2日至11月3日）則是近期第三波東北季風影響，北部、東半部有局部降雨。
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10月28日今天的天氣，氣象署指出，東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，清晨以前水氣較多，桃園以北及宜蘭降雨會較為明顯，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率，白天之後水氣減少，降雨會較為局部，至於新竹以南為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
清晨天氣較涼，各地低溫約20至23度，白天桃園以北及宜蘭持續偏涼，高溫約23、24度，其他地區較為舒適些，竹苗及花東高溫26至28度，中南部可來到29、30度，南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：東北季風減弱 各地多雲到晴
10月29日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及宜蘭有局部短暫雨，花東有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署提到，煙花颱風在低海溫、風切小的環境下，預估明天仍有機會挑戰強烈颱風，暴風圈也能夠來到200公里，路徑方面，周六前都會比較偏西移動，直到周日受到高壓導引，會出現大角度北轉，往日本南方海面移動的情況，氣象署初估煙花颱風並不會替台灣帶來風雨影響，但沿海地區要注意長浪發生。
此外，周五東北季風再增強，影響時間到周六清晨，桃園以北、宜蘭有局部陣雨。周六白天、周日天氣回歸穩定，東南部有局部降雨；下周一、下周二（11月2日至11月3日）則是近期第三波東北季風影響，北部、東半部有局部降雨。