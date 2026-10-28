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世界大賽戰況與焦點球員分析

釀酒人、光芒先發投手對比

比較項目 密爾瓦基釀酒人（客隊） 坦帕灣光芒（主隊） 先發投手 未定 賈克斯（Griffin Jax） 例行賽表現 8勝10敗 季後賽表現 出賽2場、一場後援一場先發，唯一一場先發主投4局吞下敗投 系列賽戰況 陷入0勝3敗落後絕境

釀酒人、光芒雙方球員名單

守備位置 坦帕灣光芒 密爾瓦基釀酒人 投手（P） 貝克、布瑟、克里文格、傑克斯、凱利、馬丁尼茲、馬茲、佩洛塔、拉斯穆森、西摩爾、索瑟、威爾斯 艾許比、德羅漢、加瑟、霍爾、哈里森、韓德森、梅伊、梅吉爾、米西奧羅斯基、羅梅洛、森札泰拉、烏里貝、伍德魯夫 捕手（C） 福特斯、希克斯 康崔拉斯、桑契斯 內野手（IF） 阿蘭達、卡米內羅、馬泰奧、帕拉西奧斯、沃爾斯、威廉森 鮑爾斯、漢米爾頓、歐提茲、普拉特、圖朗、范恩 外野手（OF） 德魯卡、梅薩、穆林斯、辛普森、維拉德 喬里奧、弗里利克、拉拉、米契爾 指定打擊（DH） 迪亞茲 葉力奇

2026 MLB世界大賽可以去哪裡看？

2026年大聯盟世界大賽於台灣時間10月28日繼續在坦帕灣光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）進行7戰4勝制的第4戰。密爾瓦基釀酒人目前已經拿下系列賽3：0的聽牌優勢，只要再拿1勝就能以橫掃之姿拋下隊史首次的奪冠彩帶。《NOWNEWS》也整理10月28日MLB世界大賽G4賽程、先發投手與焦點對戰，提供讀者參考。🔥對戰組合：密爾瓦基釀酒人 @ 坦帕灣光芒（世界大賽G4，釀酒人目前取得3-0領先）🔥比賽時間：台灣時間 10月28日（三）上午 08:00🔥美國轉播頻道：FOX電視台🔥先發投手對決：未定（釀酒人） vs. Griffin Jax（光芒）🔥賽事賠率：光芒讓分（TB -111）；大小分（7分）釀酒人隊在第3戰全隊敲出11支安打，第5局2人出局後的8分大局，是徹底沉痛擊潰光芒的最大關鍵。自國家聯盟分區系列賽（NLDS）第3戰不敵教士後，釀酒人目前已豪取一波跨系列賽的8連勝，近6戰更有5場開出大分，打線近況超火燙。瀕臨被橫掃淘汰邊缘的光芒隊，第4戰決定推出右投賈克斯（Griffin Jax）擔綱先發，賈克斯本季例行賽主投112.1局繳出8勝10敗、防禦率3.53、WHIP 1.18的成績，生涯對戰釀酒人戰績為0勝3敗、防禦率6.75，此役能否頂住淘汰壓力優質先發，將是光芒能否延長系列賽的生死關鍵。聽牌的釀酒人隊則是尚未正式公布第4戰的先發投手，預計將由菜鳥左投德羅漢（Shane Drohan）、右投梅伊（Dustin May）或左投哈里森（Kyle Harrison）其中一人掛帥，不排除採用牛棚車輪戰的策略。：提供MLB世界大賽部分場次中文轉播。：可透過中華電信MOD收看世界大賽相關賽事。：手機、平板及電腦皆可收看。：依所在地區轉播權規範提供世界大賽轉播。美國G2由FOX、FOX One及FOX Deportes播出。