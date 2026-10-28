2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日於台北南港展覽館一館登場，台北萬豪酒店也宣布，推出年度限定優惠活動，
平假日住宿券下殺25折、餐券64折起。其中餐券包含千元有找Garden Kitchen下午茶自助美饌、頂級鐵板燒、 高空景觀餐廳等8款超值餐券。線上旅展即日起至11月15日同步開賣，而今（28）日更是將於中午12：00推出快閃優惠，於台北萬豪酒店官網可下訂「下午茶自助美饌餐券」買二送二，限量50組，售完為止。平均下來每人只要594元，就能享有白蝦、現切牛排、沙拉、甜點等吃到飽。
台北萬豪酒店表示，此次將於11月6日開跑的旅展中，現場獨賣經典客房、
天際客房、豪華套房三款住宿券，每張4999元起， 平假日適用。農曆過年、暑假入住不加價。並於即日起至11月15日於官網推出線上旅展。其中最吸引人的自助餐券中，選於每周三都針對Garden Kitchen推出買一送一或是買二送二此等同於5折的優惠活動，本周進入優惠活動最後一周。
今（28）日中午12：00將推出快閃優惠，下午茶自助美饌餐券買二送二，限量僅有50組，售完為止。購買下來特價2376元，共有4張券，等於每人只要594元就能享有燙白蝦、鳳螺等多樣海鮮，還有現切烤牛排、現炸炸物並搭配沙拉吧、甜品水果等通通都吃到飽。
另有下午茶8折、午餐69折起之優惠券
若是今日沒有買到此買二送二之優惠券也無妨，另有69折起之優惠！Garden Kitchen另有推出「平日下午茶自助美饌單人券」一套6張，
原價每張1188元，優惠價每張950元，約8折。「 平假日午間自助美饌含主餐」一套六張，原價每張1958元， 優惠價每張1350元，約69折。
🟡台北萬豪酒店Garden Kitchen買二送二券相關資訊：
時間：10月28日的中午12時開賣
搶訂平台：台北萬豪酒店官網
限量：限量50組
券張規則：
一、兌換內容: 平日下午茶美饌一人份，僅限內用，恕不提供外帶或打包服務
二、使用時段:午餐時段15:00-17:00 ，僅限週三至週日使用
三、請預先電話訂位(02)2175-7957，視當日餐廳營業情形，本酒店保留提供服務之權利；
四、本券優惠期限即日起至2027年06月30日止,於特定節日(2026年12月24日~12月25日、12月31日、2027年02月04日~02月10日、02月14日、05月08日-05月09日)等特殊美食活動使用或未依優惠內容及逾期使用者,得於折抵券面價值594元餐飲費用（需壹次使用完畢）
台北遠東香格里拉推出自助餐券6折 雙11的00:00開搶
台北萬豪有買二送二，台北遠東香格里拉飯店也有下殺6折的自助餐餐券，台北遠東香格里拉亦推出線上旅展，主打即買即用、免排隊即可入手旅展餐券優惠中，「遠東Café」端出平日餐券7折起，另外，也將於11月11日零點更接力推出限時24小時「遠東Café」6折快閃。
▪️台北遠東香格里拉線上旅展資訊一覽：
銷售日期：即日起至11月9日
「遠東Café限時6折」雙11限時24小時快閃銷售日：11月11日(三)00:00至23:59
線上旅展平台：台北遠東香格里拉
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今（28）日中午12：00將推出快閃優惠，下午茶自助美饌餐券買二送二，限量僅有50組，售完為止。購買下來特價2376元，共有4張券，等於每人只要594元就能享有燙白蝦、鳳螺等多樣海鮮，還有現切烤牛排、現炸炸物並搭配沙拉吧、甜品水果等通通都吃到飽。
若是今日沒有買到此買二送二之優惠券也無妨，另有69折起之優惠！Garden Kitchen另有推出「平日下午茶自助美饌單人券」一套6張，
🟡台北萬豪酒店Garden Kitchen買二送二券相關資訊：
時間：10月28日的中午12時開賣
搶訂平台：台北萬豪酒店官網
限量：限量50組
券張規則：
一、兌換內容: 平日下午茶美饌一人份，僅限內用，恕不提供外帶或打包服務
二、使用時段:午餐時段15:00-17:00 ，僅限週三至週日使用
三、請預先電話訂位(02)2175-7957，視當日餐廳營業情形，本酒店保留提供服務之權利；
四、本券優惠期限即日起至2027年06月30日止,於特定節日(2026年12月24日~12月25日、12月31日、2027年02月04日~02月10日、02月14日、05月08日-05月09日)等特殊美食活動使用或未依優惠內容及逾期使用者,得於折抵券面價值594元餐飲費用（需壹次使用完畢）
台北遠東香格里拉推出自助餐券6折 雙11的00:00開搶
台北萬豪有買二送二，台北遠東香格里拉飯店也有下殺6折的自助餐餐券，台北遠東香格里拉亦推出線上旅展，主打即買即用、免排隊即可入手旅展餐券優惠中，「遠東Café」端出平日餐券7折起，另外，也將於11月11日零點更接力推出限時24小時「遠東Café」6折快閃。
▪️台北遠東香格里拉線上旅展資訊一覽：
銷售日期：即日起至11月9日
「遠東Café限時6折」雙11限時24小時快閃銷售日：11月11日(三)00:00至23:59
線上旅展平台：台北遠東香格里拉