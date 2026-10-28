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▲許智超（中）過去曾是國手，退役後在多個球隊當過總教練。（圖／資料照）

前職籃總教練、綽號「鳥總」的許智超爆出多段婚外情，如今更遭控對病妻無情。其妻罹患乳癌準備開刀前夕，赫然發現原本的醫療保險遭許智超暗中解約，許甚至連兒子的保單也一併終止，並拒繳健保費，引發輿論譁然。針對相關指控，許智超則透過律師表示指控與事實有出入，目前已交由司法程序處理。據《鏡週刊》報導，知情人士爆料，擁有「中距離教科書」美譽的許智超，3年前被揭發出軌昔日吳姓女籃球員。事件爆發初期，他曾一度下跪企圖挽回婚姻，但沒過多久，妻子又陸續查出他與前三鐵女國手等5至6名女性關係曖昧。面對丈夫接二連三的背叛，妻子蒐集相關證據後，憤而提出侵害配偶權訴訟。不料，許智超在事件曝光後直接選擇離家分居，甚至不再掩飾，公然攜帶外遇對象出雙入對、與家中長輩出遊。面對心碎的家庭變故，妻子獨自撫養兒女並決定訴請離婚。除情感糾葛外，雙方在財務上更撕破臉。爆料者指出，由於房產與車輛登記在男方名下，許智超竟向多年持家的妻子索討高達數百萬元的房、車使用補償費，甚至對外指控妻兒「霸佔」資產。承受龐大精神壓力的許妻，於2023年底不幸確診罹患第二期乳癌，需立即動刀切除病灶。未料在手術前夕，她向保險公司查詢時才驚覺醫療保單已被丈夫解除。即便許妻低頭協商表示願意自行負擔保費、懇求恢復投保，但仍遭許智超一口回絕，男方甚至說是在「教訓她」，就連兒子的保險也被許智超撤銷，健保費用也因許智超拒繳，導致催繳單直接寄達妻子任職的學校，讓家屬備感心寒。出身籃球世家的許智超，年輕時期便入選國手，退役後曾執教金酒、達欣、台銀等隊伍，亦曾擔任國家代表隊教練，近期更以「籃球教父」之姿投入專業籃球教學課程研發，在體壇累積深厚聲望。如今爆發對罹患重症的妻子與兒女冷酷相待的爭議，球場正面形象大打折扣。對此，許智超回應強調，外界指控與事實存在諸多出入，目前相關糾紛已進入法律程序，全權委託律師團隊協助處理；考量全案涉及個人隱私與家庭權益，為免未經查證的內容影響名譽，未來均交由法務回覆，不再個別對外發言。