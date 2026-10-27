我是廣告 請繼續往下閱讀

煙花颱風眼牆重整 周三升級強颱

▲東北季風增強時，北台灣降雨區域擴大，東北部也要注意局部大雨發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風接力 北部、東半部濕涼有雨

▲東北季風接力影響，北台灣明顯降溫，尤其空曠地區早晚低溫可能不到20度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，煙花颱風今（27）日進入眼牆重整階段，預估明（28）日挑戰強烈颱風，周六（10月31日）前偏西移動，周日（11月1日）大角度北轉，台灣天氣方面，東北季風接連影響，未來一周北部、宜蘭及東半部降雨機率較高，早晚低溫下探20度。劉沛滕指出，煙花颱風前兩天有快速增強的趨勢，不過今天在海面上進行「眼牆重整」，因此強度沒有明顯變化，不過在低海溫、風切小的環境下，預估明天仍有機會挑戰強烈颱風，暴風圈也能夠來到200公里。路徑方面，煙花颱風一直到周六，都會比較偏西移動，直到周日受到高壓導引，會出現大角度北轉，往日本南方海面移動的情況，氣象署初估煙花颱風並不會替台灣帶來風雨影響，但沿海地區要注意長浪發生。劉沛滕說明，台灣近期天氣主要受東北季風主導，今晚至明晨水氣偏多，桃園以北、宜蘭降雨機率高，宜蘭有較大雨勢發生，明天白天，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。東北季風周四（10月29日）東北季風減弱，只剩宜蘭、北海岸有降雨，周五第二波東北季風增強，影響時間到周六清晨，桃園以北、宜蘭有局部陣雨。周六白天、周日天氣回歸穩定，東南部有局部降雨；下周一、下周二（11月2日至11月3日）則是第三波東北季風影響，北部、東半部有局部降雨。氣溫方面，賴欣國說明，今明兩天東北季風影響，白天高溫下滑，北部、宜蘭、花蓮25至26度，中南部、台東29至31度；台灣各地早晚低溫都降到20至23度，西半部、北台灣空曠地區，清晨將有20度以下的氣溫。周四、周五北台灣白天回升至28至30度。