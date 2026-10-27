我是廣告 請繼續往下閱讀

抽中4號拉橫幅喊「愛你喔」 柳淑芳再成全場焦點

自稱左楠「洋流」 柳淑芳曝特殊裝扮原因

高雄市議員候選人柳淑芳今（27）日上午參加選舉號次抽籤，最終抽中4號，她隨即拉起橫幅，高喊「存好心、做好事、愛你喔！」不過，過去曾多次在抽籤場合脫衣表達訴求的柳淑芳，今日再度成為全場焦點，不僅當眾脫下外衣，上半身只剩一件白色內衣，還以寫有「台灣獨立」的短巾遮住胸口。高雄市選委會今日上午舉行市長、市議員候選人號次抽籤，現年66歲、第8度參選的「舉牌姊」柳淑芳，再度投入高雄市第四選區（左營、楠梓）市議員選戰。過去就曾因多次在抽籤場合脫衣表達政治訴求而引發關注的她，今日雖然事前宣稱「絕不脫」，卻仍以大膽裝扮現身。柳淑芳抽籤時一度讓選務人員接連唱名3次催促，最後抽中4號。抽到號碼後，她隨即拉起橫幅，並高喊「存好心、做好事、愛你喔！」再度成為現場焦點。柳淑芳今日一早抵達會場時，便以自製競選旗幟包裹上半身，當作連身裙裝，搭配下半身的白色短紗裙。不料，她隨後當眾拆下旗幟，上半身瞬間只剩一件貼身內衣，胸前則以寫有「台灣獨立」的短巾遮擋，讓現場員警立即提高警覺。對於今日的特殊裝扮，柳淑芳表示，自己希望推動「老有所養、壯有所居、各有所愛、台灣獨立」等訴求，並解釋這次穿著白色短紗裙，是為了呼應台北近期受到關注的「洋流」。