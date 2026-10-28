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多倫多暴龍隊球星雷納德（Kawhi Leonard）開季僅出賽2場便因左膝腫脹宣告無限期休養，預計將缺席數周時間。美國權威體育媒體ESPN當家名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在最新一期節目中毫不留情重砲抨擊，痛批雷納德是「整個體壇歷史上最糟糕的超級球星」，更尖酸諷刺他應該去開設大師講座，「教教全世界如何不用工作也能把大把鈔票賺進口袋！」雷納德本賽季至今僅出戰2場比賽、合計上場52分鐘，留下場均19.5分、7.5籃板以及32.4%的低迷投籃命中率。在日前客場出戰明尼蘇達灰狼隊賽前熱身時，雷納德發現左膝狀況有異隨即退賽，隨後磁振造影（MRI）檢查雖顯示膝蓋並無結構性損傷，但暴龍球團與ESPN權威名記查拉尼亞（Shams Charania）證實，雷納德將面臨數周的休養與復健期，至少需等待一周後才能進行重新評估。面對雷納德再度進入「邊養傷邊領薪」的循環，史密斯在節目中犀利點評：「這是體育運動歷史上最糟糕的超級求星！聽著，我當然知道他的傷勢是真的，我並不是在質疑他的傷病真實性……但他拿著數億美元的薪水，身為一名征戰多年的老將，他非常清楚該怎麼做才能讓身體做好準備，但他卻是全天下最精通逃避工作的專家！」史密斯更進一步火力全開，建議雷納德轉行開班授課：「這個男人真的應該開一堂大師課。世界上絕對沒有人比雷納德更懂得『如何不上班也能領滿全薪』！他應該開班傳授這項絕活。」對於雷納德以休賽季備戰受阻為由，無法應付高強度賽程，史密斯感到不可理喻並嚴厲質問：「你整個休賽季到底都在幹什麼？你難道沒有確保自己為即將到來的新賽季做好準備嗎？你早就知道自己最終會被快艇交易，你也早就知道自己會去多倫多，因為是你自己指定了下家目的地！你明明對這一切了然於胸，結果賽季才開打不到兩週，這位仁兄就已經在給自己放假了！」暴龍管理層過去在2018-19賽季曾成功對雷納德實施嚴格的輪休負荷管理，最終換來隊史首座總冠軍金盃。然而時隔多年，雷納德近年來在快艇時期屢屢爆發出勤率低落與場外陰陽合約等爭議，如今剛領到2年1.15億美元肥約又再度於開季迅速倒下，球迷與美媒紛紛以「合法搶銀行」、「該退休了」等字眼大加撻伐。儘管上季雷納德在快艇出賽65場繳出27.9分、6.4籃板的高效水準，但新賽季這張天價合約剛起跑就再度淪為傷兵名單常客，職業精神備受質疑。