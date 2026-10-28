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▲台東跨年演唱會陣容曝光 首波卡司就超豪華（圖／翻攝自饒慶鈴FB）

台東跨年演唱會去年由天后張惠妹的野聲音娛樂公司主辦，找來A-Lin、戴愛玲、范曉萱等黃金陣容，帶來精采絕倫的演出，被粉絲譽為「全台最頂」的跨年演唱會，因此今年早在卡司出爐前，台東跨年前後的班機就已經被訂滿，可見觀眾期待值有多高。而今（28）日台東縣長饒慶鈴終於公開首波陣容，有徐佳瑩、蔡健雅、彭佳慧、韋禮安，都是頂級唱將，讓網友忍不住大讚「台東真的太猛了」。饒慶鈴今日稍早在臉書公開「2027 台東跨年晚會－東漂去旅行」的首波卡司，集結徐佳瑩、蔡健雅、彭佳慧、韋禮安等知名度超高的人氣歌手，讓粉絲全都嗨爆。舉辦地點則一樣在台東市國際地標（海濱公園），將從傍晚5:30開始演出。網友看了這波陣容都紛紛興奮留言：「才第一波就那麼猛」、「當台東人真的好幸福」、「台東太強了啦！敲碗動力火車」、「起G皮疙瘩正常嗎？開始期待跨年，歌先練起來」、「第一波該不會就是最大咖了吧」、「希望還有阿妹跟A-Lin，拜託拜託」、「準備衝一波東漂」。去年台東跨年演唱會上，由張惠妹親自坐鎮，找來A-Lin、戴愛玲、桑布伊、持修、葛西瓦、葛仲珊、范曉萱、玖壹壹等實力派歌手輪番登台演出，並選擇取消傳統的制式主持人，把舞台交還給歌手，讓大家無縫接軌接力開唱，一路嗨到深夜，令現場觀眾陶醉不已。加上A-Lin天生自帶的幽默感，現場亂唱：「那魯one、那魯two、那魯three，那魯 seven-eleven～」讓粉絲全笑翻，也讓這場演唱會成為當晚人氣最高的跨年舞台。