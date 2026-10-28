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不要的舊行動電源別丟！台北3C店家回收「可換超商50元」：只有7天

▲台北市環保局與「燦坤3C家電、神腦國際、德誼數位」攜手推動行動電源回收活動，民眾只要「攜帶3顆廢行動電源，至3家業者北市60家門市回收」，即可獲得50元統一超商商品卡1張。（圖／記者周淑萍攝）

不只超商50元！燦坤、神腦國際、德誼加碼優惠：最高折500元

▲（圖／台北市環保局提供）

3C業者聯手推行動電源回收！台北「燦坤、神腦國際、德誼數位」門市一次看

▲燦坤3C家電台北門市地點一圖看。（圖／台北市環保局提供）

▲神腦國際台北門市地點一圖看。（圖／台北市環保局提供）

▲德誼數位台北門市地點一圖看。（圖／台北市環保局提供）

行動電源4情況別隨便拆解！亂丟最高可罰6000元

▲廢棄的行動電源，不可直接丟進垃圾車，若未按照規定回收，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200至6000元罰鍰。（示意圖／取自unsplash）

家中閒置的舊行動電源，通常不是被放到長灰塵，就是落入回收報廢的情況！同時，業者亦加碼會員及指定行動電源優惠，《NOWNEWS今日新聞》整理本次台北市環保局行動電源回收地點、兌換規則等，帶領讀者快速了解。台北市環保局今（28）日公布，表示為了鼓勵民眾妥善回收不要的行動電源，；超商商品卡限量僅有3600張，且活動只有7天，要換要快。此外，本次活動也結合各業者會員優惠機制，提供指定商品購買等優惠，其中燦坤加碼指定行動電源舊換新優惠價，並再送充電傳輸線1條；神腦國際則贈送新加入會員50元神腦幣；德誼數位則送新加入會員100元購物金。活動時間實體會員回收行動電源，享指定行動電源舊換新優惠價，每購買1台加碼送充電傳輸線1條，贈品數量有限，送完為止。活動期間享新加入會員享50元神腦幣，及享指定固態行動電源折扣500元。活動期間新加入會員即享100元購物金，購買指定行動電源現折500元。台北市環保局強調，行動電源內含鋰電池，若混入一般垃圾或其他回收物，在垃圾收運、壓縮過程中受到擠壓或碰撞，可能增加起火風險；若行動電源已出現膨脹、變形、破損或不再使用等情況，千萬不要自行拆解、擠壓或丟入一般垃圾。最後提醒民眾，隨意丟棄舊行動電源，若未按照規定回收，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200至6000元罰鍰，廢棄行動電源應交由資源回收車、量販店業、超級市場業、連鎖便利商店業等回收管道處理。