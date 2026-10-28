家中閒置的舊行動電源，通常不是被放到長灰塵，就是落入回收報廢的情況！但台北市環保局攜手「燦坤3C家電、神腦國際、德誼數位」合作，推出行動電源回收活動，自2026年11月2日起至11月8日止，民眾只要攜帶3顆行動電源到指定門市回收，即可獲得50元統一超商商品卡，全台北市共有60間門市參與，活動限時只有7天。同時，業者亦加碼會員及指定行動電源優惠，《NOWNEWS今日新聞》整理本次台北市環保局行動電源回收地點、兌換規則等，帶領讀者快速了解。
不要的舊行動電源別丟！台北3C店家回收「可換超商50元」：只有7天
台北市環保局今（28）日公布，表示為了鼓勵民眾妥善回收不要的行動電源，將與「燦坤3C家電、神腦國際、德誼數位」攜手推動行動電源回收活動，從2026年11月2日起至11月8日截止，民眾只要「攜帶3顆廢行動電源，至3家業者北市60家門市回收」，即可獲得50元統一超商商品卡1張，每人可於三家業者各限兌換1次，最多兌換3次；超商商品卡限量僅有3600張，且活動只有7天，要換要快。
不只超商50元！燦坤、神腦國際、德誼加碼優惠：最高折500元
此外，本次活動也結合各業者會員優惠機制，提供指定商品購買等優惠，其中燦坤加碼指定行動電源舊換新優惠價，並再送充電傳輸線1條；神腦國際則贈送新加入會員50元神腦幣；德誼數位則送新加入會員100元購物金。
📍燦坤3C家電：活動時間實體會員回收行動電源，享指定行動電源舊換新優惠價，每購買1台加碼送充電傳輸線1條，贈品數量有限，送完為止。
📍神腦國際：活動期間享新加入會員享50元神腦幣，及享指定固態行動電源折扣500元。
📍德誼數位：活動期間新加入會員即享100元購物金，購買指定行動電源現折500元。
3C業者聯手推行動電源回收！台北「燦坤、神腦國際、德誼數位」門市一次看
📌燦坤3C家電：31間台北門市據點
📌神腦國際：22間台北門市據點
📌德誼數位：7間台北門市據點
行動電源4情況別隨便拆解！亂丟最高可罰6000元
台北市環保局強調，行動電源內含鋰電池，若混入一般垃圾或其他回收物，在垃圾收運、壓縮過程中受到擠壓或碰撞，可能增加起火風險；若行動電源已出現膨脹、變形、破損或不再使用等情況，千萬不要自行拆解、擠壓或丟入一般垃圾。
最後提醒民眾，隨意丟棄舊行動電源，若未按照規定回收，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200至6000元罰鍰，廢棄行動電源應交由資源回收車、量販店業、超級市場業、連鎖便利商店業等回收管道處理。
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台北市環保局今（28）日公布，表示為了鼓勵民眾妥善回收不要的行動電源，將與「燦坤3C家電、神腦國際、德誼數位」攜手推動行動電源回收活動，從2026年11月2日起至11月8日截止，民眾只要「攜帶3顆廢行動電源，至3家業者北市60家門市回收」，即可獲得50元統一超商商品卡1張，每人可於三家業者各限兌換1次，最多兌換3次；超商商品卡限量僅有3600張，且活動只有7天，要換要快。
此外，本次活動也結合各業者會員優惠機制，提供指定商品購買等優惠，其中燦坤加碼指定行動電源舊換新優惠價，並再送充電傳輸線1條；神腦國際則贈送新加入會員50元神腦幣；德誼數位則送新加入會員100元購物金。
📍燦坤3C家電：活動時間實體會員回收行動電源，享指定行動電源舊換新優惠價，每購買1台加碼送充電傳輸線1條，贈品數量有限，送完為止。
📍神腦國際：活動期間享新加入會員享50元神腦幣，及享指定固態行動電源折扣500元。
📍德誼數位：活動期間新加入會員即享100元購物金，購買指定行動電源現折500元。
📌燦坤3C家電：31間台北門市據點
台北市環保局強調，行動電源內含鋰電池，若混入一般垃圾或其他回收物，在垃圾收運、壓縮過程中受到擠壓或碰撞，可能增加起火風險；若行動電源已出現膨脹、變形、破損或不再使用等情況，千萬不要自行拆解、擠壓或丟入一般垃圾。
最後提醒民眾，隨意丟棄舊行動電源，若未按照規定回收，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200至6000元罰鍰，廢棄行動電源應交由資源回收車、量販店業、超級市場業、連鎖便利商店業等回收管道處理。