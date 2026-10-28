🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是10月30日至11月1日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家便利商店「5天5好康」是10月30日至11月3日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是10月28日至11月1日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於10月29日上午9時開賣心樸甘栗仁18元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於10月29日上午9時開賣石二鍋招牌魚豆腐95元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於10月29日上午9時開賣Simple Life美式雞柳89元。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」限時登場，自10月30日至11月1日連續3天促銷，買2送2、買1送1、第2件10元好康別錯過。換算成單件平均特價來看，多喝水強炭酸生檸風味18元、布丁大雪糕18元、哈根達斯草莓雪酥75元、曠世奇派草莓大雪糕25元、原味本舖牛奶花生18元、辛炒麵33元。全家連續「5天5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是10月30日至11月3日，換算成單件特價，芬達橘子汽水18元、曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕25元、阿奇儂青梅脆樂冰20元、御茶園和紅茶15元、牧場直送4.0牛奶雪糕20元、好多魚餅乾13元。門市「限時殺5日」是10月28日至11月1日，共有6款半價，平均特價來看，彩色轉轉棉花糖5元、杜老爺QQ雪糕（抹茶紅豆／桂花芋頭牛奶）18元、辛炒麵起司風味38元、味覺糖條糖28元、康貝特13元、辛拉麵辣白醬風味33元。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，10月29日上午9時開賣心樸甘栗仁18元、石二鍋招牌魚豆腐95元、 Simple Life美式雞柳89元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。