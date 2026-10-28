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▲賈永婕捐出個人精品話題外套，參與者捐贈金額達到120萬元，不僅能珍藏這件別具意義的時尚單品，還能透過點燈打字點亮台北101。（圖／翻攝自國會頻道）

▲台北101特別規劃四大「點亮希望」公益專案。（圖／翻攝自101）

台北101董事長賈永婕本月14日出席立法院備詢時，身穿Dior外套，遭召委賴惠員批評穿著不夠純樸，引發外界關注，該件外套也意外成為話題焦點。如今，台北101舉辦耶誕音樂會，並推出「點亮希望」公益專案，賈永婕將這件引發熱議的個人精品外套捐出，民眾只要捐贈120萬元，即可獲得外套，還能獲得台北101大樓公益點燈一晚及活動宣傳露出，讓這件話題外套再掀關注。賈永婕本月14日赴立法院財政委員會備詢，未料召委賴惠員卻說「下一次請穿得跟我們一樣，一樣純樸」，賈永婕當即回應「穿得跟你們一樣，一樣是長袖」，賴惠員則說國會殿堂還是有一定的標準，賈永婕回應時更嗆「要繼續再辯嗎？」該事件引發外界關注，Dior精品外套也成為焦點，而賈永婕也在今（28）日宣布，將在年底「台北101夢想舞台耶誕音樂會」，公益捐贈中，連續舉辦11年的「台北101夢想舞台耶誕音樂會」，長年邀請全台偏鄉部落、公益團體及城市學校的孩子齊聚4F都會廣場。2026年台北101將於12月12日至27日每週六日及12月25日耶誕節當天，舉辦共21場精彩演出，邀集10處偏鄉原住民團體與11所大台北地區學校參與，透過城鄉聯合展演、文化交流及觀景台參訪，台北101搭起城鄉交流的橋梁，讓來自城市與原鄉的孩子們相互學習、建立友誼，在音樂中創造難忘的回憶。同時，台北101發起「點亮希望」公益專案，以募集超過新台幣200萬元為目標，預計支持10處偏鄉團體，挹注教育與學習資源，讓公益的力量從舞台延伸至孩子的日常生活。