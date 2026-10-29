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今稍微回溫！氣象署：明起東北季風又增強變天再降溫

▲今（29）日起短暫回溫之後，接下來兩波東北季風接力，冬天氣息越來越濃厚。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

冬天要來了「東北季風兩波接力」！煙花颱風暫時不影響台灣

煙花颱風未來持續向西轉西北西方向移動，距離台灣非常遙遠，短期內對天氣無直接影響。

▲煙花颱風未來持續向西轉西北西方向移動，距離台灣非常遙遠，短期內對天氣無直接影響。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

這幾天民眾應該都有感受到明顯涼意，不少人也好奇冬天是不是快到了？中央氣象署今（29）日表示，今起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，不過第二波東北季風明（30）日立刻接棒增強，桃園以北及宜蘭地區再度降溫變天，冬天的氛圍越來越濃厚。不過中度颱風煙花目前持續向西轉西北西方向移動，距離台灣非常遙遠，短期內對天氣無直接影響。氣象署表示，今天東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，白天北台灣及花東地區高溫28度左右；中南部地區約28度至30度，早晚溫差大，夜晚清晨低溫落在20度至23度，中南部地區早出晚歸請留意溫差。氣象署說，不過明天清晨東北季風再增強，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，30日至11月1日高溫預測北部及宜蘭、花蓮26至28度，中南部及東部29度至31度。氣象署提到，下周一（2日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，一直到下周三（4日）北部及宜蘭23度27度，花東及澎金26度至29度，中南部30度至31度，顯見日常超過35度的高溫已經趨緩，冬天氣息也越來越濃厚。至於中度颱風煙花的最新動向，氣象署指出，