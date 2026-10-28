地球從太空看起來接近圓球，NASA最新3D大地水準面模型卻顯示出不規則的「馬鈴薯」輪廓，引發討論。事實上，這幅圖不是地形照片，而是依據全球重力場模型計算出的等位面，並將細微起伏誇大1萬倍。GOCO06s模型數據來自長達15年的衛星觀測，最高與最低位置約相差191公尺，反映地球內部質量分布不均所造成的重力變化。
NASA揭地球「馬鈴薯真面目」！凹凸竟放大1萬倍
這幅名為《The Geoid》的視覺化作品，由NASA戈達德太空飛行中心的科學視覺化工作室於2026年7月15日發布，數據採用GOCO06s全球重力場模型，並提供可旋轉的3D影像，讓民眾從不同角度觀察地球重力場的變化。
圖中呈現的並非山脈、海溝或地表地形，而是大地水準面（Geoid）。簡單來說，可以將它想像成假設海水覆蓋整顆地球，排除潮汐、海浪、風及洋流等因素後，在重力與地球自轉作用下形成的理想靜止海面。這個面也延伸至陸地，是測量與高程系統的重要參考基準。
最高、最低相差191公尺！地球真實形狀曝光
依照GOCO06s模型數據，冰島附近的大地水準面高度約為正85公尺，印度南部附近則約為負106公尺，兩者相差約191公尺。這裡的正負值代表相對於參考橢球的高度差，並非當地實際海拔。
相較於地球約6371公里的平均半徑，191公尺僅占約0.003%。若依照真實比例呈現，整體輪廓仍相當平滑。NASA因此將徑向起伏誇大1萬倍，才讓原本微小的高低差在畫面中變得明顯；圖上的顏色則用來表示大地水準面高度，不代表岩石成分、氣溫或重力方向。
談到地球形狀，還得區分參考橢球、地形面與大地水準面。參考橢球是方便計算座標的數學模型；地形面包含山脈、平原及海床；大地水準面則依據地球重力場決定，受到內部質量分布、自轉及表面質量差異影響，因此相對於參考橢球會出現緩慢起伏。
NASA資料顯示，地球自轉使赤道略為鼓起、兩極稍微扁平，赤道半徑約6378公里，極半徑約6357公里，兩者相差約21公里。這種整體扁球形與大地水準面百公尺量級的起伏，屬於不同尺度的地球特徵，不能因為模型看起來像馬鈴薯，就認為地球表面真的如此凹凸。
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這幅名為《The Geoid》的視覺化作品，由NASA戈達德太空飛行中心的科學視覺化工作室於2026年7月15日發布，數據採用GOCO06s全球重力場模型，並提供可旋轉的3D影像，讓民眾從不同角度觀察地球重力場的變化。
圖中呈現的並非山脈、海溝或地表地形，而是大地水準面（Geoid）。簡單來說，可以將它想像成假設海水覆蓋整顆地球，排除潮汐、海浪、風及洋流等因素後，在重力與地球自轉作用下形成的理想靜止海面。這個面也延伸至陸地，是測量與高程系統的重要參考基準。
依照GOCO06s模型數據，冰島附近的大地水準面高度約為正85公尺，印度南部附近則約為負106公尺，兩者相差約191公尺。這裡的正負值代表相對於參考橢球的高度差，並非當地實際海拔。
相較於地球約6371公里的平均半徑，191公尺僅占約0.003%。若依照真實比例呈現，整體輪廓仍相當平滑。NASA因此將徑向起伏誇大1萬倍，才讓原本微小的高低差在畫面中變得明顯；圖上的顏色則用來表示大地水準面高度，不代表岩石成分、氣溫或重力方向。
談到地球形狀，還得區分參考橢球、地形面與大地水準面。參考橢球是方便計算座標的數學模型；地形面包含山脈、平原及海床；大地水準面則依據地球重力場決定，受到內部質量分布、自轉及表面質量差異影響，因此相對於參考橢球會出現緩慢起伏。
NASA資料顯示，地球自轉使赤道略為鼓起、兩極稍微扁平，赤道半徑約6378公里，極半徑約6357公里，兩者相差約21公里。這種整體扁球形與大地水準面百公尺量級的起伏，屬於不同尺度的地球特徵，不能因為模型看起來像馬鈴薯，就認為地球表面真的如此凹凸。