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▲張凌赫因《逐玉》走紅，被封天選古裝男神。（圖／翻攝自微博@歸鸞）

張凌赫因《逐玉》爆紅，戲約滿滿，和王楚然的《這一秒過火》剛播畢，緊接著觀眾期待已久的《歸鸞》也即將播出，今（28）官方釋出高清海報，只見張凌赫飾演的蕭厲頂著銀髮，帥度直逼武安侯，騰訊官網已經超過140萬人預約。張凌赫在《逐玉》中飾演「武安侯」謝征，霸榜美強慘、強制愛賽道，讓許多粉絲為之瘋狂，漲粉超過300萬，待播劇《歸鸞》也即將和觀眾見面，今官方微博釋出高清海報，只見張凌赫飾演的將軍蕭厲頂著銀髮，側顏帥氣逼人，林允的造型也受到討論，騰訊官網也已經超過140萬人預約。不過正式的播出時間尚未公開，6月24日發布預告時，不到2小時站內熱度就破萬，不少網友已經快等不及，張凌赫7月受訪時也說，具體什麼時候播出連他都不知道。但有業內人士分析，該劇後製量大，有可能會延到2027年才播出。先前還傳出導演初的見因看了《逐玉》導演曾慶杰拍出許多張凌赫的人生鏡頭，壓力大到每天熬夜，甚至跑去和代拍擠位置，還因此被網友調侃，「生活壓力大嗎？去看看《歸鸞》初的見導演吧，可不能把張凌赫拍輸了！」《歸鸞》改編自團子來襲的同名小說，由導演初的見執導，張凌赫、林允領銜主演，該劇講述雍州東勢把頭蕭厲（張凌赫 飾），意外救了到南陳借兵的王國翁主温瑜（林允 飾），兩人在日常相處中產生愛意，蕭厲更為了她，從地痞變成坐擁半壁江山的魏王。