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藝人王仁甫出道多年沒有任何一點負面新聞，不僅跟老婆季芹生了兩個小孩，也把他們教得很好，都擁有高學歷且相當自律有禮貌。而這關鍵之一就是王仁甫本來就是非常好的人，而且對異性非常有邊界感，他過去《飢餓遊戲》節目片段也被翻出來，一次在錄影時他不小心撞到峮峮時，馬上跟對方道歉，被許多網友讚爆：「他只是平常愛開玩笑。」近日一段《飢餓遊戲》節目片段在Threads掀起許多討論，只見王仁甫原本把手盤在胸前，向前詢問製作組問題時，伸手剛好撞到峮峮，但他並沒有當作沒發現，而是馬上轉頭跟對方道歉「啊！對不起。」雖然只是小小的動作，不過能夠馬上意識到自己不對跟對方道歉的行為，掀起許多網友大讚，「仁甫哥一直都很有邊界感！他只有愛開玩笑而已」、「仁甫有時也會皮在癢真的很好笑有時又幫人家說話」、「雖然關係很好，但還是保有很好邊界感，不像某些主持人超愛搭肩捏肩」、「仁甫哥的細膩愛，是可以觀察到的」、「他們三個男主持人真的超有邊界感。」值得一提的是，《飢餓遊戲》日前也獲得了第61屆節目類金鐘獎的實境節目主持人獎，孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮皆開心的上台領獎，王仁甫更是在台上落淚感謝老婆季芹，可見兩人結婚多年的好感情。