雙 11 換季抗寒開打，專櫃機能外套祭出跳水價！The North Face（北臉）雙 11 每日推快閃，原價近 2 萬元的羽絨三合一外套直接「大砍近 9 千元」、經典衝鋒衣下殺 5 折，一件即免運。面對清晨低溫恐探 17 度，《NOWNEWS今日新聞》整理羽絨與衝鋒衣必搶攻略一次看。
🟡清晨低溫下探17度！北臉快閃享一件免運
中央氣象署指出，受輻射冷卻影響，清晨空曠地區低溫下探 17 至 18 度，週五起更將迎來新一波東北季風增強，北部及東北部降雨機率大幅增加。
面對換季抗寒剛需，The North Face 官網雙 11 搶先購正如火如荼展開，每日固定於 00:00 與 12:00 兩梯次釋出「24H 快閃」限量特惠；今（29）日最新一波開賣陣容全面鎖定保暖大件，並搭配經典 ICON 專區與四大好康機制：
一件即享免運：快閃專區無門檻，購買單件外套即享免運配送到府。
滿額階梯現折：指定商品滿 6,600 元折 600 元、滿 8,800 元折 1,000 元、滿 12,000 元最高現折 1,500 元。
滿額獨家好禮：下單單筆滿 6,800 元，加碼獲贈品牌限量玻璃杯一個（數量有限，送完為止）。
🟡熱銷衝鋒衣下殺五折！三合一頂規省近9,000
迎戰濕冷氣候，能防風防雨又能因應氣溫拆卸的兩件式三合一外套與衝鋒衣，是北臉每年雙 11 的兵家必爭款：
【頂規王者】男款灰色 DRYVENT 防水羽絨內裡三合一外套（線上獨家款）：外層 DryVent 防水透氣外殼搭配高規羽絨內膽，原價 19,800 元，00:00 快閃特價 11,024 元買回家（直接現省 8,776 元，逼近 9 千元，為全場降價金額最高的旗艦款）。
【經典名作】經典 ICON 1986 FUTURELIGHT 男款黑藍拼接防水納米殼衝鋒衣：頂級微孔奈米防水透氣面料，原價 12,880 元，雙 11 直接打對折，特價 6,440 元買回家（現省 6,440 元，潮流穿搭首選）。
【高性價比】男款綠色 DryVent 防水透氣三合一外套：具備俐落戶外防護機能與可拆保暖內裡，原價 14,880 元，00:00 快閃下殺 5 折，特價 7,456 元買回家（現省 7,424 元）。
🟡專櫃羽絨降至5,200！線上滿1.2萬現折1,500
針對怕冷族群，專櫃原價破萬元的防潑水與立領保暖羽絨外套，雙 11 特價後僅需五千出頭即可入手：
【熱銷推薦】女款綠色 DWR 防潑水羽絨外套：抗候表布結合高蓬鬆度保暖填充，原價 10,380 元，00:00 快閃特價 5,201 元買回家（下殺 5 折，現省 5,179 元，平價升級專櫃防寒）。
【都會俐落】女款黑色保暖立領羽絨外套（線上獨家款）：簡約百搭防風抗寒，原價 10,380 元，12:00 快閃特價 5,779 元買回家（現省 4,601 元）。
結帳疊加小技巧：若購買特價 11,024 元的三合一羽絨外套，只要在購物車隨手湊一件特價千元左右的長袖上衣或毛帽，總額即可跨過 12,000 元門檻，再折 1,500 元並獲贈品牌玻璃杯，現折有感最大化。
🟡換季同場看！UNIQLO感謝祭送保溫杯
除了戶外機能大牌 The North Face，日系平價服飾龍頭 UNIQLO（優衣庫）年度最強重頭戲「感謝祭」也正式進入倒數階段，為全台消費者備妥高性價比的換季穿搭清單：
限時七天開搶：UNIQLO 感謝祭將於 11 月 6 日（五）上午 8:30 起至 11 月 12 日（四）連續 7 天登場，集結百款人氣保暖商品、社群話題新品與「PRINCESSE tam‧tam」聯名系列，並陸續公開感謝限時特惠與 APP 直播優惠。
滿額送手提保溫杯：活動期間單日單筆消費滿 2,500 元，即贈「質感手提保溫杯」一個。全台限量 50,000 個（網路商店配額 12,500 個），每日限量、送完為止（單筆限獲一個，恕不累贈），欲趁換季補齊發熱衣與保暖大件的民眾可提早設好鬧鐘。
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