雙 11 換季抗寒開打，專櫃機能外套祭出跳水價！The North Face（北臉）雙 11 每日推快閃，原價近 2 萬元的羽絨三合一外套直接「大砍近 9 千元」、經典衝鋒衣下殺 5 折，一件即免運。面對清晨低溫恐探 17 度，《NOWNEWS今日新聞》整理羽絨與衝鋒衣必搶攻略一次看。

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🟡清晨低溫下探17度！北臉快閃享一件免運

中央氣象署指出，受輻射冷卻影響，清晨空曠地區低溫下探 17 至 18 度，週五起更將迎來新一波東北季風增強，北部及東北部降雨機率大幅增加。

面對換季抗寒剛需，The North Face 官網雙 11 搶先購正如火如荼展開，每日固定於 00:00 與 12:00 兩梯次釋出「24H 快閃」限量特惠；今（29）日最新一波開賣陣容全面鎖定保暖大件，並搭配經典 ICON 專區與四大好康機制：

一件即享免運：快閃專區無門檻，購買單件外套即享免運配送到府。

滿額階梯現折：指定商品滿 6,600 元折 600 元、滿 8,800 元折 1,000 元、滿 12,000 元最高現折 1,500 元。

滿額獨家好禮：下單單筆滿 6,800 元，加碼獲贈品牌限量玻璃杯一個（數量有限，送完為止）。

▲The North Face雙11祭出滿額現折，加碼LINE購物回饋與品牌玻璃杯。（圖／翻攝官網）
▲The North Face雙11祭出滿額現折，加碼LINE購物回饋與品牌玻璃杯。（圖／翻攝官網）
🟡熱銷衝鋒衣下殺五折！三合一頂規省近9,000

迎戰濕冷氣候，能防風防雨又能因應氣溫拆卸的兩件式三合一外套與衝鋒衣，是北臉每年雙 11 的兵家必爭款：

【頂規王者】男款灰色 DRYVENT 防水羽絨內裡三合一外套（線上獨家款）：外層 DryVent 防水透氣外殼搭配高規羽絨內膽，原價 19,800 元，00:00 快閃特價 11,024 元買回家（直接現省 8,776 元，逼近 9 千元，為全場降價金額最高的旗艦款）。

【經典名作】經典 ICON 1986 FUTURELIGHT 男款黑藍拼接防水納米殼衝鋒衣：頂級微孔奈米防水透氣面料，原價 12,880 元，雙 11 直接打對折，特價 6,440 元買回家（現省 6,440 元，潮流穿搭首選）。

【高性價比】男款綠色 DryVent 防水透氣三合一外套：具備俐落戶外防護機能與可拆保暖內裡，原價 14,880 元，00:00 快閃下殺 5 折，特價 7,456 元買回家（現省 7,424 元）。

▲北臉雙11每日推出24小時快閃開賣，多款DryVent防水三合一外套降價超有感。（圖／翻攝官網）
▲北臉雙11每日推出24小時快閃開賣，多款DryVent防水三合一外套降價超有感。（圖／翻攝官網）
🟡專櫃羽絨降至5,200！線上滿1.2萬現折1,500

針對怕冷族群，專櫃原價破萬元的防潑水與立領保暖羽絨外套，雙 11 特價後僅需五千出頭即可入手：

【熱銷推薦】女款綠色 DWR 防潑水羽絨外套：抗候表布結合高蓬鬆度保暖填充，原價 10,380 元，00:00 快閃特價 5,201 元買回家（下殺 5 折，現省 5,179 元，平價升級專櫃防寒）。

【都會俐落】女款黑色保暖立領羽絨外套（線上獨家款）：簡約百搭防風抗寒，原價 10,380 元，12:00 快閃特價 5,779 元買回家（現省 4,601 元）。

結帳疊加小技巧：若購買特價 11,024 元的三合一羽絨外套，只要在購物車隨手湊一件特價千元左右的長袖上衣或毛帽，總額即可跨過 12,000 元門檻，再折 1,500 元並獲贈品牌玻璃杯，現折有感最大化。

▲The North Face經典ICON羽絨外套祭出雙11限定價，多款熱門色系同步釋出。（圖／翻攝官網）
▲The North Face經典ICON羽絨外套祭出雙11限定價，多款熱門色系同步釋出。（圖／翻攝官網）
🟡換季同場看！UNIQLO感謝祭送保溫杯

除了戶外機能大牌 The North Face，日系平價服飾龍頭 UNIQLO（優衣庫）年度最強重頭戲「感謝祭」也正式進入倒數階段，為全台消費者備妥高性價比的換季穿搭清單：

限時七天開搶：UNIQLO 感謝祭將於 11 月 6 日（五）上午 8:30 起至 11 月 12 日（四）連續 7 天登場，集結百款人氣保暖商品、社群話題新品與「PRINCESSE tam‧tam」聯名系列，並陸續公開感謝限時特惠與 APP 直播優惠。

滿額送手提保溫杯：活動期間單日單筆消費滿 2,500 元，即贈「質感手提保溫杯」一個全台限量 50,000 個（網路商店配額 12,500 個），每日限量、送完為止（單筆限獲一個，恕不累贈），欲趁換季補齊發熱衣與保暖大件的民眾可提早設好鬧鐘。

▲UNIQLO感謝祭開跑，單筆消費滿2500元即贈限量質感手提保溫杯。（圖／取自UNIQLO官網）
▲UNIQLO感謝祭開跑，單筆消費滿2500元即贈限量質感手提保溫杯。（圖／取自UNIQLO官網）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...