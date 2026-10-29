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▲115年第2季預售屋單坪價格TOP 10行政區、成屋單坪價格價差一覽。（圖／信義房屋提供）

剛需買方選擇新屋或中古屋，關鍵仍在總價、生活圈與社區維護狀況。信義房屋在地專家指出，汐止區預售屋與成屋大樓每坪價差達30.5萬元，居新北市之冠，主因在於新案成本較高，加上汐止幅員大、生活圈多元。最新一期《新北市不動產季報》顯示，今年第二季新北市全市預售屋成交均價為75.5萬，成屋大樓成交均價則為52.1萬，每坪價差約23.4萬，新北市地政局指出，比價效益使成屋大樓成為目前自住買方性價比考量下的理性選擇。而進一步觀察預售屋成交均價前十名行政區，其預售屋均價與成屋大樓均價，以汐止區預售屋78.4萬，成屋大樓47.9萬，價差30.5萬，差距最大。信義房屋汐止福德店經理張令翰指出，新屋與中古屋價差大，除了新屋土地取得及營建成本高，且反映建商品牌外，也與汐止區幅員大，各大生活圈距離台北市的距離、生活機能、產品類型，乃至於未來建設都有所不同，與幅員較小、生活圈比較緊鄰的行政區相較，新屋與中古屋價差更加明顯。至於買方如何選擇買新屋與中古屋？張令翰分享第一線觀察，汐止以剛需買方為主，首購、換屋族比例相當，不少都是工作、子女就學在台北市，因預算及室內空間考量而買在汐止，或是從北市小換大而來；因此，對於買方來說，屋齡不是唯一的取捨條件，更會在意總價帶、生活圈是否符合需求、室內坪數，以及整體社區維護狀況。以社后生活圈為例，張令翰說，其地理位置鄰近台北市內湖區，主力產品電梯大樓屋齡5~30年都有，不只新屋與中古屋有價差，不同條件的中古屋本身價差就不小。以目前成交行情來看，預售屋站穩7字頭以上，10年內大樓為6字頭，10~20年則為5字頭尾至6字頭初，20年以上則會落在50萬上下，少部分仍有4字頭。