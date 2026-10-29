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▲「千葉火鍋」11月起推出8道越式料理無限暢饗，現又加碼將於11月2日起推出「腰子三吃吃到飽」。（圖／千葉火鍋提供）

11月起推越式美食主題 咖哩蟹、香茅魚等8道越式菜無限取用

▲千葉火鍋11月起推出吃火鍋之外，還有8道越南料理吃到飽。（圖／千葉火鍋提供）

Smile One精緻涮涮鍋推520身分證優惠 對中3碼送龍蝦

▲高雄福華飯店Smile One精緻涮涮鍋推出身分證優惠，「5、2、0」三碼全對中，且消費金額達2000元以上，即贈波士頓龍蝦一隻。（圖／高雄福華提供）

連鎖火鍋品牌「千葉火鍋」宣布，將於11月1日-12月31日推出「越南越有味－越式美食」主題饗宴，另規劃8道越式料理無限暢饗，菜色包含「金月鮮蝦餅」、「南洋咖哩蟹」、「越式檸檬魚」、「金酥香茅魚」、「西貢香酥炸春捲」、「炙烤五花肉」、「海鮮涼拌木瓜絲」與「越式米線春捲」等，並宣告11月2日起又再加碼「腰子三吃吃到飽」，麻油腰子、三杯腰子、涮腰子３種風味無限吃。「千葉火鍋」全台分店餐價不同，每人最低499元起，享有自助吧蔬菜、海鮮、肉品吃到飽。「千葉火鍋」全台共有11家分店，每家分店餐價不同，每人最低為平日午餐499元起，除了鍋物還享有自助吧的蔬菜、海鮮、肉品吃到飽。千葉火鍋表示，迎接秋季到來限時推出「腰子三吃吃到飽」，麻油腰子、三杯腰子兩道熟食之外，還有涮腰子，也就是生腰子可自行放入鍋中涮煮，３種風味的腰子通通無限吃，千葉火鍋11月1日-12月31日還推出「越南越有味－越式美食」主題饗宴，８道特色料理包含南洋咖哩蟹、越式檸檬魚、金酥香茅魚等美食，都將可無限量取用。另外，高雄福華大飯店內的「Smile One精緻涮涮鍋」，則是推出「520身分證專屬優惠」。凡兩人同行同桌並出示證件，即可依身分證號碼內的指定數字兌換澎湃海陸好禮：▪️對中「5、2」任兩碼：免費獲贈「美國板腱牛」或「台灣松阪豬」一份。▪️對中「2、0」任兩碼：免費獲贈「綜合海鮮盤」一份（內含草蝦、天使紅蝦、白蝦、生蠔與蛤蜊）。▪️「5、2、0」3碼全中：單桌消費滿2000元以上，直接免費獲贈「波士頓龍蝦」一整隻（各項贈禮擇一使用）。