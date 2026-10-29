出軌外遇的事件頻傳，往往夫妻常常撕破臉還要上法院打官司，但你知道台灣最容易外遇的職業是什麼嗎？根據法律AI平台大數據分析台灣「侵害配偶權」判決書，奪下榜首的竟然不是科技業、航空業，而是「老闆及自營業者」，大家常常說的航空業甚至連前五名都排不上！專業律師桂祥晟也分享自己的實務經驗，還透露最容易偷情的重災區就是「健身房」。
航空業還沒入榜！台灣「最容易外遇職業」出爐
根據法律AI平台「TaiLexi AI」先前透過大數據分析台灣「侵害配偶權」的真實判決書，公布了外遇案件的職業分布，結果顯示，偷吃比例最高的前五名依序為「老闆、自營業者佔23.7％」、「醫療人員佔11％」、「工程師佔9.6%」、「公務員、軍警佔7.9％」、「無業及待業者佔7.6％」。
過往大家討論度最高的科技業只排第三名，航空業更是連前五名都沒上榜。大數據也揭露了外遇抓包與賠償的現實，數據顯示高達63％的外遇行為都是透過通訊軟體「LINE」無意間被元配抓包；而賠償金的部分，在真實法院判決上，大約平均只有30萬元，外傳外遇要賠上百萬元，實際上只是少數案例。
律師揭偷吃重災區地點！「健身房」成出軌溫床
除了這個法院判決數據之外，澎湖縣前社會處長、執業律師桂祥晟也在臉書上分享自己多年觀察經驗，表示自己接到「侵害配偶權」的案件當中，10件裡面大概就有7件，是在健身房認識外遇對象的。
該排行榜也讓不少網友瘋傳表示：「超好笑，健身房一直都是重災區，懂的都懂」、「健身房運動荷爾蒙作祟，超不意外是重災區」、「每次去健身房看男教練跟女學員真的常常眉來眼去的」、「沒想到科技業才排第三喔！」、「老闆自營、醫療人員有錢，通常告了都能拿到錢，比例特別高很正常」、「待業者竟然有這麼高比例，吃飽閒閒都在外遇是不是」。
其實健身房會成為出軌溫床真的一點都不意外，除了運動促使男女身體像是睪固酮分泌、荷爾蒙改變等，去健身房運動成了「最合理外出的理由」。另外還有健身房內眾多天菜好菜，總是讓不少人抵擋不住誘惑有情慾流動的部分。只能說，去健身房運動好好動，不要歪腦筋亂動！
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據法律AI平台「TaiLexi AI」先前透過大數據分析台灣「侵害配偶權」的真實判決書，公布了外遇案件的職業分布，結果顯示，偷吃比例最高的前五名依序為「老闆、自營業者佔23.7％」、「醫療人員佔11％」、「工程師佔9.6%」、「公務員、軍警佔7.9％」、「無業及待業者佔7.6％」。
過往大家討論度最高的科技業只排第三名，航空業更是連前五名都沒上榜。大數據也揭露了外遇抓包與賠償的現實，數據顯示高達63％的外遇行為都是透過通訊軟體「LINE」無意間被元配抓包；而賠償金的部分，在真實法院判決上，大約平均只有30萬元，外傳外遇要賠上百萬元，實際上只是少數案例。
除了這個法院判決數據之外，澎湖縣前社會處長、執業律師桂祥晟也在臉書上分享自己多年觀察經驗，表示自己接到「侵害配偶權」的案件當中，10件裡面大概就有7件，是在健身房認識外遇對象的。
該排行榜也讓不少網友瘋傳表示：「超好笑，健身房一直都是重災區，懂的都懂」、「健身房運動荷爾蒙作祟，超不意外是重災區」、「每次去健身房看男教練跟女學員真的常常眉來眼去的」、「沒想到科技業才排第三喔！」、「老闆自營、醫療人員有錢，通常告了都能拿到錢，比例特別高很正常」、「待業者竟然有這麼高比例，吃飽閒閒都在外遇是不是」。