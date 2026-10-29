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航空業還沒入榜！台灣「最容易外遇職業」出爐

偷吃比例最高的前五名依序為「老闆、自營業者佔23.7％」、「醫療人員佔11％」、「工程師佔9.6%」、「公務員、軍警佔7.9％」、「無業及待業者佔7.6％」。

數據顯示高達63％的外遇行為都是透過通訊軟體「LINE」無意間被元配抓包；而賠償金的部分，在真實法院判決上，大約平均只有30萬元

▲根據統計，偷吃比例最高的冠軍為「老闆、自營業者佔23.7％」。（示意圖／Pexels）

律師揭偷吃重災區地點！「健身房」成出軌溫床

表示自己接到「侵害配偶權」的案件當中，10件裡面大概就有7件，是在健身房認識外遇對象的。

▲執業律師桂祥晟也在臉書上分享自己多年觀察經驗，表示自己接到「侵害配偶權」的案件當中，10件裡面大概就有7件，是在健身房認識外遇對象的。（圖／台北市政府體育局）

除了運動促使男女身體像是睪固酮分泌、荷爾蒙改變等，去健身房運動成了「最合理外出的理由」。