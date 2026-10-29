統一發票中獎200萬你有記得領嗎？根據財政部公布115年7月、8月200萬元特別獎一共有11張中獎幸運兒，其中包括去逛高雄大寮區全聯花費40元、停車停在台北好停大安停車場花費300元都幸運中獎！《NOWNEWS》特別整理7月、8月200萬元特別獎的消費清單、明細等資訊，快點來看看，說不定錯過的幸運兒就是你自己！

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115年7月、8月200萬元特別獎清冊名單

一、中獎店家：無印良品松山車站門市/消費金額561元
地址：台北市信義區市民大道6段288號3樓

二、中獎店家：7-ELEVEN台北市第一一四二分公司/消費金額10元
地址：台北市松山區民生東路5段10號1樓

三、中獎店家：Uber/消費金額4元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓

▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）
▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）
四、中獎店家：全家Family Mart台北市第六九四分公司/消費金額58元
地址：台北市大安區忠孝東路3段248巷6號

五、中獎店家：AYE TAIPEI/消費金額390元
地址：台北市中山區林森北路138巷15號1樓

六、中獎店家：7-ELEVEN台北市第一一五八分公司/消費金額149元
地址：台北市內湖區民權東路6段90巷8、10號

七、中獎店家：好停大安停車場/消費金額300元
地址：台北市大安區信義路4段89號及99巷旁空地

▲有幸運兒在7月、8月去大安區停「大安好停停車場」，結果300元發票幸運中獎200萬元。（圖/Google評價）
▲有幸運兒在7月、8月去大安區停「大安好停停車場」，結果300元發票幸運中獎200萬元。（圖/Google評價）
八、中獎店家：麥當勞McDonald's三峽文化分公司/消費金額200元
地址：新北市三峽區文化路72號1樓、2樓

九、中獎店家：全家Family Mart新竹市第一一〇分公司/消費金額104元
地址：新竹市北區西大路527號

十、中獎店家：全聯福利中心大寮二店分公司/消費金額40元
地址：高雄市大寮區鳳林四路254號1樓

十一、中獎店家：勁請享用健康廚房/消費金額130元
地址：屏東縣潮州鎮新生路63之3號1樓

▲有民眾7月、8月到高雄大寮區全聯購物，只花40元幸運中獎200萬。（圖/Google評價）
▲有民眾7月、8月到高雄大寮區全聯購物，只花40元幸運中獎200萬。（圖/Google評價）
沒有載具歸戶的要注意！Uber「4元處理費中200萬元」沒領獎金會充公

然而除了幸運去全聯、停個車就中200萬的民眾之外，11張發票當中有一位是用「Uber」有一筆消費4元的處理費發票中獎200萬元，這是由Uber內部開立的發票，就跟點外送處理費也會有一張發票一樣，如果你沒有將Uber載具歸戶的話，帳戶綁定的信箱內應該會有這張發票。

有印象7月、8月有使用Uber APP的民眾、且沒有載具歸戶的話，都要記得巡看看信箱，以免錯過大獎。財政部也公告，7月、8月的統一發票領獎期限從即日起至2027年1月5日，一旦錯過了獎金就會充公，提醒中獎人不要忘記去領獎囉！

▲統一發票115年7月、8月200萬元特別獎一共開出11張中獎發票，財政部公布最新清冊名單。（圖/財政部官網）
▲統一發票115年7月、8月200萬元特別獎一共開出11張中獎發票，財政部公布最新清冊名單。（圖/財政部官網）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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