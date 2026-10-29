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115年7月、8月200萬元特別獎清冊名單

▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）

▲有幸運兒在7月、8月去大安區停「大安好停停車場」，結果300元發票幸運中獎200萬元。（圖/Google評價）

▲有民眾7月、8月到高雄大寮區全聯購物，只花40元幸運中獎200萬。（圖/Google評價）

沒有載具歸戶的要注意！Uber「4元處理費中200萬元」沒領獎金會充公

11張發票當中有一位是用「Uber」有一筆消費4元的處理費發票中獎200萬元

帳戶綁定的信箱內應該會有這張發票。

7月、8月的統一發票領獎期限從即日起至2027年1月5日，一旦錯過了獎金就會充公