我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安昨深夜結束掃街行程身體不適，緊急取消今日行程閉關。蔣萬安的夫人石舫亘今（29）日代夫到湖光市場掃街，並參拜梘頭福德祠。石舫亘致詞時感謝支持者的加油，她回去會把大家的叮嚀和祝福轉達給蔣萬安。會後被問到「市長身體狀況還好嗎」，她表示謝謝關心。據了解，蔣萬安近日拚市政、下班掃街、結束後又準備辯論，常常忙到三更半夜，加上日前薔琵颱風淋雨勘災，日夜操勞下感冒，不僅咳嗽，甚至喉嚨有痰，有點失聲，擔心31日辯論會將受影響。石舫亘今到湖光市場掃街1個半小時引發旋風，不少支持者喊話要蔣萬安多休息，而她結束掃街後秒到附近的梘頭福德祠參拜，廟方也送上包子、粽子和蒜頭，意味「包中、凍蒜」。她致詞時感謝大家今天來加油，非常的感動，回去也會把大家跟蔣萬安叮嚀、祝福的話轉達給他。石舫亘也祝大家事事順利，萬安也可以一路順利，土地公也保佑大家，非常謝謝大家今天來，也謝謝左鄰右舍。會後被媒體問到市長身體狀況如何，她則靦腆微笑點頭說「謝謝關心」。據了解，蔣萬安近日早上拚市政、下班後拚選務，結束後又準備辯論，常常忙到三更半夜，日前薔琵颱風來襲，他不僅夜宿應變中心，甚至淋雨勘災，當時受訪喉嚨就有些不舒服，連續數日操勞下感冒，昨天硬撐身體跑完市場，目前喉嚨有些痰，聲音也有些出不來，團隊也擔心他31日辯論會受到影響。