今年秋冬台灣UNIQLO感謝祭來了，官方表示，11月6日開跑連續7天，百款人氣商品下殺66折起！推薦社群話題新品「​PRINCESSE tam‧tam小花發熱衣」台灣首賣，滿額贈禮要送5色「質感手提保溫杯」，《NOWNEWS今日新聞》搶先曝光優惠活動亮點一次整理。 ​​

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣UNIQLO感謝祭11/6開跑！66折起連續7天優惠活動

總算等到台灣秋冬UNIQLO感謝祭官方表示，11月6日（五）AM08:30起至11月12日（四）連續7天，超過百款人氣商品下殺66折起。

預計11月3日（二）還將公開精選明星商品優惠訊息。

▲台灣UNIQLO感謝祭11月6日至11月12日開跑。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
▲台灣UNIQLO感謝祭11月6日至11月12日開跑。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
小花發熱衣台灣首賣！聯名PRINCESSE tam‧tam

UNIQLO​ PRINCESSE tam‧tam聯名商品「女裝HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤」，在日本社群平台掀起話題，新品主打「HEATTECH極暖」喀什米爾混紡，與一般HEATTECH相比，擁有約1.5倍保暖度，且材質輕盈、膚觸質感舒適，同時具吸濕發熱與保溫機能。

最特別的是，以木耳滾邊的荷葉邊設計頸部周圍與袖口，採用合身輪廓搭配適度透膚感，可以單穿、或內搭多層次疊穿，都能點綴造型亮點。

原訂11月上旬販售，將於台灣感謝祭開跑當天11月6日（五），於網路及全台店舖販售。

▲UNIQLO PRINCESSE tam‧tam聯名HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤，被暱稱為「小花發熱衣」。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
▲UNIQLO​ PRINCESSE tam‧tam聯名HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤，被暱稱為「小花發熱衣」。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
滿額贈禮送「質感手提保溫杯」！實用5色搶先看

每次UNIQLO感謝祭滿額贈禮都很搶手，2026年秋冬推出「質感手提保溫杯」，600ml容量、附有吸管與手把的實用功能，一共有奶茶杏、午夜藍、鼠尾草綠、象牙白、可可棕5款耐看色彩。

▲UNIQLO感謝祭滿額贈禮又進化了，5色「質感手提保溫杯」。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
▲UNIQLO感謝祭滿額贈禮又進化了，5色「質感手提保溫杯」。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
單日單筆消費滿2500元贈「質感手提保溫杯​」，活動期間內全台共限量50000個。各店每日限量，送完為止；單筆消費限當日獲贈一個贈品，恕不累贈、不得挑款挑色或退換；贈品實際樣式、顏色以實物為準。​

▲功能性十足的「質感手提保溫杯」，UNIQLO消費滿額贈送。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
▲功能性十足的「質感手提保溫杯」，UNIQLO消費滿額贈送。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
台灣GU感謝祭11/6開跑！吉伊卡哇聯名11/2開放預購

據了解，台灣GU感謝祭也將在11月6日開跑，最快將於11月3日有完整消息，還請讀者鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手資訊。

現在GU官網公布最新吉伊卡哇CHIIKAWA聯名系列將於11月2日起開放網路商店預購，包括針織衫、家居服、可愛小包配件、珊瑚絨髮帶、家居襪等，價格落在290元～1290元。

提醒大家，每一網路商店會員，每一商品編號每一色限購2件；依庫存狀況可能隨時暫停預購。預計於2026年11月10日開始依照訂單次序陸續出貨，實際到貨依物流配送時間為主。


相關新聞
蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...