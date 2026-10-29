今年秋冬台灣UNIQLO感謝祭來了，官方表示，11月6日開跑連續7天，百款人氣商品下殺66折起！推薦社群話題新品「PRINCESSE tam‧tam小花發熱衣」台灣首賣，滿額贈禮要送5色「質感手提保溫杯」，《NOWNEWS今日新聞》搶先曝光優惠活動亮點一次整理。
台灣UNIQLO感謝祭11/6開跑！66折起連續7天優惠活動
總算等到台灣秋冬UNIQLO感謝祭！官方表示，11月6日（五）AM08:30起至11月12日（四）連續7天，超過百款人氣商品下殺66折起。
預計11月3日（二）還將公開精選明星商品優惠訊息。
小花發熱衣台灣首賣！聯名PRINCESSE tam‧tam
UNIQLO PRINCESSE tam‧tam聯名商品「女裝HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤」，在日本社群平台掀起話題，新品主打「HEATTECH極暖」喀什米爾混紡，與一般HEATTECH相比，擁有約1.5倍保暖度，且材質輕盈、膚觸質感舒適，同時具吸濕發熱與保溫機能。
最特別的是，以木耳滾邊的荷葉邊設計頸部周圍與袖口，採用合身輪廓搭配適度透膚感，可以單穿、或內搭多層次疊穿，都能點綴造型亮點。
原訂11月上旬販售，將於台灣感謝祭開跑當天11月6日（五），於網路及全台店舖販售。
滿額贈禮送「質感手提保溫杯」！實用5色搶先看
每次UNIQLO感謝祭滿額贈禮都很搶手，2026年秋冬推出「質感手提保溫杯」，600ml容量、附有吸管與手把的實用功能，一共有奶茶杏、午夜藍、鼠尾草綠、象牙白、可可棕5款耐看色彩。
單日單筆消費滿2500元贈「質感手提保溫杯」，活動期間內全台共限量50000個。各店每日限量，送完為止；單筆消費限當日獲贈一個贈品，恕不累贈、不得挑款挑色或退換；贈品實際樣式、顏色以實物為準。
台灣GU感謝祭11/6開跑！吉伊卡哇聯名11/2開放預購
據了解，台灣GU感謝祭也將在11月6日開跑，最快將於11月3日有完整消息，還請讀者鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手資訊。
現在GU官網公布最新吉伊卡哇CHIIKAWA聯名系列將於11月2日起開放網路商店預購，包括針織衫、家居服、可愛小包配件、珊瑚絨髮帶、家居襪等，價格落在290元～1290元。
提醒大家，每一網路商店會員，每一商品編號每一色限購2件；依庫存狀況可能隨時暫停預購。預計於2026年11月10日開始依照訂單次序陸續出貨，實際到貨依物流配送時間為主。
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總算等到台灣秋冬UNIQLO感謝祭！官方表示，11月6日（五）AM08:30起至11月12日（四）連續7天，超過百款人氣商品下殺66折起。
預計11月3日（二）還將公開精選明星商品優惠訊息。
UNIQLO PRINCESSE tam‧tam聯名商品「女裝HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤」，在日本社群平台掀起話題，新品主打「HEATTECH極暖」喀什米爾混紡，與一般HEATTECH相比，擁有約1.5倍保暖度，且材質輕盈、膚觸質感舒適，同時具吸濕發熱與保溫機能。
最特別的是，以木耳滾邊的荷葉邊設計頸部周圍與袖口，採用合身輪廓搭配適度透膚感，可以單穿、或內搭多層次疊穿，都能點綴造型亮點。
原訂11月上旬販售，將於台灣感謝祭開跑當天11月6日（五），於網路及全台店舖販售。
每次UNIQLO感謝祭滿額贈禮都很搶手，2026年秋冬推出「質感手提保溫杯」，600ml容量、附有吸管與手把的實用功能，一共有奶茶杏、午夜藍、鼠尾草綠、象牙白、可可棕5款耐看色彩。
據了解，台灣GU感謝祭也將在11月6日開跑，最快將於11月3日有完整消息，還請讀者鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手資訊。
現在GU官網公布最新吉伊卡哇CHIIKAWA聯名系列將於11月2日起開放網路商店預購，包括針織衫、家居服、可愛小包配件、珊瑚絨髮帶、家居襪等，價格落在290元～1290元。
提醒大家，每一網路商店會員，每一商品編號每一色限購2件；依庫存狀況可能隨時暫停預購。預計於2026年11月10日開始依照訂單次序陸續出貨，實際到貨依物流配送時間為主。