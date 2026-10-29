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▲7-ELEVEN咖啡優惠，CITY PRIMA精品拿鐵買2送2。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN咖啡優惠，CITY PRIMA大杯精品美式買2送2。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN咖啡優惠，CITY CAFE特大杯拿鐵2杯100元。（圖／業者提供）

▲7-11「超值五六日」是10月30日至11月1日。（圖／業者提供）

▲7-11自10月22日至10月31日期間，在APP推出10杯組合價。（圖／業者提供）

▲7-11自10月25日至10月31日期間，APP開跑萬聖節咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲全家單品美式咖啡冷熱不限，享買1送1，熱狗10入269元。（圖／全家提供）

▲全家便利商店「5天5好康」是10月30日至11月3日。（圖／業者提供）

▲全家買2顆茶葉蛋搭配小杯熱咖啡，組合價最低39元。（圖／業者提供）

▲萊爾富周六日指定時段咖啡29元。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市指定飲品買1送1。（圖／業者提供）

▲萊爾富萬聖節限定優惠，飲品買10送10。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富特濃美式、特濃拿鐵買30送30。（圖／萊爾富提供）

10月31日迎接萬聖節，超商萬聖節咖啡優惠出爐！萊爾富有美式、重乳拿鐵買一送一，APP寄杯咖啡買10送10；7-11即起門市精品拿鐵、精品美式買2送2，本週五起指定咖啡10元多一杯；全家本周五門市特大拿鐵、特大美式任2杯95元。◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）◾特大杯拿鐵2杯100元，6.7折（原價75元、特價33元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾精品燕麥拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾榛果摩卡高蛋白拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）◾紫桑果粒紅茶／青茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）◾特大杯拿鐵10杯480元，6.9折（原價70元、特價48元）◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）◾咖啡珍珠歐蕾10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵10杯600元，5.5折（原價110元、特價60元）◾香鑽水果茶10杯450元，6.4折（原價70元、特價45元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶10杯360元，6.0折（原價60元、特價36元）◾大杯燕麥拿鐵6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）◾風味飲指定熱飲7杯333元，7.3折（原價65元、特價48元）◾一顆檸檬青茶／青梅冰茶／一顆檸檬紅茶9杯333元，6.2折（原價60元、特價37元）◾冰淇淋紅茶8杯333元，6.4折（原價65元、特價42元）◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）◾大杯單品美式咖啡買1送1，5折（原價100元、特價50元）◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）◾特大杯芭C檸檬綠／柳丁橙柚綠任兩杯75元，58折（原價65元、特價47元）◾霜淇淋2支55元，約56折（原價49元、特價28元）◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）◾大杯重乳拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）◾台茶18紅玉拿鐵買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾精品美式9杯199元，4.9折（原價45元、特價22元）◾小農拿鐵6杯199元， 6折（原價55元、特價33元）