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▲年終掃除提前囤貨！家用清潔品多款買一送一，還可搭滿額現折。（圖／全聯提供）

▲大全聯指定家電（電視、空調、冰箱、洗衣機、除濕機、清淨機），單品每滿5000元現折500元。（圖／大全聯提供）

一年一度全聯「超級週年慶」10月30日起至12月3日盛大登場，超過300款商品憑卡買1送1起，活動期間全支付卡友最高回饋達到12.1％超划算；大全聯週年慶也同步開跑，週末滿1000元送1000元激省券，每週每人每卡友限領1次，還有家電現折優惠，單品每滿5,000元現折500元。◾全聯家庭清潔劑單筆滿399元現折40元（不累折）◾「古寶無患子橘油濃縮洗衣精補充包－極淨去汙1600ml」，單件特價168元，買1送1，平均一件84元；◾「加倍潔小蘇打去污粉1000g」單件98元，買1送1平均每件只要49元。◾購買生鮮國產雞肉，全品項單品消費滿199元現折10元大全聯「超級週年慶」10月30日起至11月19日，每週六、日福利卡／PX Pay卡友單筆消費滿1000元，共贈1000元激省券（內含200元滿額抵用券2張及300元滿額抵用券2張，每週每人每卡友限領1次）。◾全店包裝米單筆每滿599元現折65元，寵物食品及用品單筆每滿899元現折100元◾男、女保暖內著及襪類商品單筆每滿499元現折40元（不含預購品及女性內衣專櫃）◾全店男裝單筆滿1,500元送150元現金抵用券（不含專櫃，每人每卡限領1張）◾全店家庭清潔劑滿499元送60元現金抵用券（10/30~12/3）◾「茶樹莊園6X濃縮科技洗衣球－極淨消臭26顆」，單件特價299元、買1送1平均每件149.5元◾「輕時代強效潔淨洗衣膠囊－抑菌高效抗污15g×32顆」單件378元、買1送1平均每件189元◾指定家電（電視/空調/冰箱/洗衣機/除濕機/清淨機）單品每滿5,000元現折500元，再享節能補助與貨物稅減免最高省5,000元（10/31~11/20）◾每周六日單筆消費滿千送1000元激省券(每卡每周限領乙次)