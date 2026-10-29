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近日網路瘋傳一張仿效電影《周處除三害》的競選海報，將台北市長蔣萬安塑造成持槍的「除害英雄」，並將民進黨台北市長候選人沈伯洋、台北市議員簡舒培及苗博雅列為「三害」，引發爭議。蔣萬安競選辦公室昨（28）日深夜澄清，強調海報並非市府或競辦製作，並於晚間11時許派員前往警局報案，警方已完成初步蒐證並移交偵查隊，全案呈報台北地檢署，由檢察官指揮偵辦。據了解，這張海報近日在社群平台Threads流傳，不僅將蔣萬安描繪成持槍人物，還在圖片下方標示「台北市政府新聞局」，讓外界質疑是否為官方文宣。金鐘、金馬名導王小棣28日也在臉書轉發圖片，批評「世界少見」。對此，蔣萬安競辦強調，台北市政府根本沒有「新聞局」這個機關，該圖片也絕非市府或競辦製作、發布或授權，不排除有人刻意冒用官方名義，企圖栽贓抹黑。蔣萬安競辦昨晚派出專員前往台北市警局松山分局中崙派出所，針對張貼海報的網友提出涉及《公職人員選舉罷免法》等罪嫌的告訴。警方受理後已蒐集相關事證，並將案件移交偵查隊，後續由台北地檢署指揮偵辦。警方也呼籲，網路言論自由仍應遵守法律規範，切勿製作或散布涉嫌違法的不實圖卡，以免觸法。