機車族注意，路邊停車規定變了！11 月 1 日起，台中市全面開放大型重型機車停放公有路邊機車格及機慢車停放區，打破過去只能停汽車格的限制。《NOWNEWS今日新聞》整理全台四都最新規定與收費標準，提醒車主務必掌握「不超線、不跨格、依方向」3 大停放原則，若違規停錯最高恐吞 1200 元罰單。
🟡台中全面開放路邊車格，收費比照一般機車
台中市政府交通局宣布，自 2026 年 11 月 1 日（週日）起，全市公有路邊劃設之機車停車格及機慢車停放區，全面開放紅牌與黃牌大型重型機車停放。過去市府僅在逢甲商圈、勤美草悟道、文心秀泰及台中火車站周邊試辦，因成效良好，自 11 月起正式擴大至全台中市。
在收費標準方面，大型重機停入本次開放的路邊機車格或機慢車停放區，費用完全依照該路段現行「一般機車費率與收費時段」辦理，不再強制收取小型汽車的高額停車費。不過，各路段收費機制不一，實際繳費金額仍應以現場牌面公告為準。
🟡停車掌握三大核心原則，禁停騎樓與人行道
為兼顧一般機車與大型重機的停車權益，交通局特別列出車主進場停放必須恪守的「3 大核心原則」：
1. 原則一格停一車：一格機車格僅限停放一輛大型重機，嚴禁佔用相鄰車格。
2. 車身不得超出格線：車體必須完整收納在停車格標線範圍內，並依各路段標示之箭頭順向停放。
3. 不可跨格停放：台中市並未開放「斜跨 2 格」停放。若車身長度過大無法完整停入單一機車格，應改停「機慢車停放區」（採最小傾斜角度直向或斜向停放且不超線）或直接改停「一般汽車格」。
交通局特別提醒，此次新制開放範圍嚴格限於「公有路邊劃設之車格」，絕不包含騎樓與人行道，私有停車場或未指定之路外停車場亦不適用，騎士切勿貪圖方便將重機駛上騎樓挨罰。
🟡四都停放規範大不同，收費與跨格規定曝光
除了台中市於 11 月全面實施，台北市、新北市與桃園市先前也已陸續推動大型重機停放機車格，但四個直轄市在「免費格開放」、「能否跨停 2 格」上規定大不相同：
🟡停錯位置最高罰1200元，汽機車月票勿混用
用路人切勿心存僥倖！依據《道路交通管理處罰條例》第 56 條第 1 項第 9 款規定，停車時間、位置、方式或車種若不依規定，可處新台幣 600 元以上、1,200 元以下罰鍰。無論是停在雙北未開放的巷弄免費格、超出台中規定跨格停放，或違規駛上人行道與騎樓，警方皆可依法舉發開罰。
此外，針對購買停車月票的通勤族，台中市交通局強調「汽車月票與機車月票屬於不同票種，必須依車格屬性折抵」。若騎士購買機車月票，卻因車位額滿將重機停在汽車格內，該月票無法折抵汽車格費用，車主仍須依照汽車標準繳費，跨縣市騎乘前務必看清標誌。
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台中市政府交通局宣布，自 2026 年 11 月 1 日（週日）起，全市公有路邊劃設之機車停車格及機慢車停放區，全面開放紅牌與黃牌大型重型機車停放。過去市府僅在逢甲商圈、勤美草悟道、文心秀泰及台中火車站周邊試辦，因成效良好，自 11 月起正式擴大至全台中市。
在收費標準方面，大型重機停入本次開放的路邊機車格或機慢車停放區，費用完全依照該路段現行「一般機車費率與收費時段」辦理，不再強制收取小型汽車的高額停車費。不過，各路段收費機制不一，實際繳費金額仍應以現場牌面公告為準。
🟡停車掌握三大核心原則，禁停騎樓與人行道
為兼顧一般機車與大型重機的停車權益，交通局特別列出車主進場停放必須恪守的「3 大核心原則」：
1. 原則一格停一車：一格機車格僅限停放一輛大型重機，嚴禁佔用相鄰車格。
2. 車身不得超出格線：車體必須完整收納在停車格標線範圍內，並依各路段標示之箭頭順向停放。
3. 不可跨格停放：台中市並未開放「斜跨 2 格」停放。若車身長度過大無法完整停入單一機車格，應改停「機慢車停放區」（採最小傾斜角度直向或斜向停放且不超線）或直接改停「一般汽車格」。
交通局特別提醒，此次新制開放範圍嚴格限於「公有路邊劃設之車格」，絕不包含騎樓與人行道，私有停車場或未指定之路外停車場亦不適用，騎士切勿貪圖方便將重機駛上騎樓挨罰。
除了台中市於 11 月全面實施，台北市、新北市與桃園市先前也已陸續推動大型重機停放機車格，但四個直轄市在「免費格開放」、「能否跨停 2 格」上規定大不相同：
|縣市
|開放範圍
|停放彈性規定
|停車費率標準
|台北市
|約 6.3 萬格公有路邊收費機車格（不含免費巷弄格）
|車身長者可斜停跨 2 格
|計次 40 元／次；計時 20 元／小時（當日上限 100 元）；限時格前 20 分鐘免費
|新北市
|約 1.6 萬餘格公有路邊收費機車格（板橋、新店試辦區含少數免費格）
|車身長者可斜停跨 2 格
|每 4 小時 30 元（新莊幸福、金山 2 處立體場試辦每小時 10 元）
|桃園市
|全市公有路邊機車格（包含收費與免費格）
|原則 1 車 1 格，較長最多可跨 2 格
|比照各路段一般機車費率；免費路段免收費
|台中市
|全市公有路邊機車格、機慢車停放區（排除騎樓人行道）
|嚴禁跨格，過大改停機慢車區或汽車格
|比照各路段一般機車費率與收費時段
用路人切勿心存僥倖！依據《道路交通管理處罰條例》第 56 條第 1 項第 9 款規定，停車時間、位置、方式或車種若不依規定，可處新台幣 600 元以上、1,200 元以下罰鍰。無論是停在雙北未開放的巷弄免費格、超出台中規定跨格停放，或違規駛上人行道與騎樓，警方皆可依法舉發開罰。
此外，針對購買停車月票的通勤族，台中市交通局強調「汽車月票與機車月票屬於不同票種，必須依車格屬性折抵」。若騎士購買機車月票，卻因車位額滿將重機停在汽車格內，該月票無法折抵汽車格費用，車主仍須依照汽車標準繳費，跨縣市騎乘前務必看清標誌。