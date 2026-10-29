LINE打電話可以錄音了！LINE是台灣人最常使用的社群軟體，不少人常使用其傳訊與打電話，但過去並未開放通話錄音功能，不過官方近期終於宣布提供「通話錄製功能」，用戶可在1對1通話或視訊中進行錄音錄影，語音最長錄製時間可達1小時，但需將APP更新至最新版本，並提前於「LINE Labs」內開啟相關設定才能使用。《NOWNEWS今日新聞》整理LINE通話錄製功能使用方法、步驟與限制，帶領讀者快速掌握。
LINE通話可以錄音了！最長可錄1小時：使用限制一次看
根據LINE支援中心說明，表示將提供「通話錄製功能」，用戶可於LINE語音通話或視訊通話時進行錄音、錄影及儲存，最長錄音時間可達1小時，錄影時間則依視訊通話的錄影畫質（解析度）而定，最長可達20分鐘至50分鐘。
不過目前僅開放日本、台灣、泰國3地區使用該功能，且規定雙方LINE帳號使用國家或地區設定需相同，並只開放在1對1的語音通話、1對1的視訊通話中使用。
LINE通話錄製功能怎麼設定？「開通3步驟」快學
根據LINE官方提醒，如需使用LINE「通話錄製功能」時，務必先將LINE更新至最新版，並在「LINE Labs」內開啟相關設定，如需開啟可參考以下3步驟操作：
🟡LINE「通話錄製功能」開啟步驟
LINE通話怎麼錄音？2步驟使用：通話結束自動傳檔
LINE通話錄製功能操作方式十分簡單，只要在通話中點選「開始錄製」選項即可錄音，系統將對通話雙方播放語音導覽，並於畫面上顯示通話對象正在錄製通話，在通話結束後自動將檔案傳至Keep筆記。
但官方提醒，如果用戶設定只在Wi-Fi或非計量付費網路環境下傳送檔案，系統便不會透過行動網路自動上傳。若希望使用行動網路傳送檔案，請在通話錄製畫面中手動將檔案傳送至Keep筆記。
🟡LINE「通話錄製功能」使用方式
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據LINE支援中心說明，表示將提供「通話錄製功能」，用戶可於LINE語音通話或視訊通話時進行錄音、錄影及儲存，最長錄音時間可達1小時，錄影時間則依視訊通話的錄影畫質（解析度）而定，最長可達20分鐘至50分鐘。
不過目前僅開放日本、台灣、泰國3地區使用該功能，且規定雙方LINE帳號使用國家或地區設定需相同，並只開放在1對1的語音通話、1對1的視訊通話中使用。
根據LINE官方提醒，如需使用LINE「通話錄製功能」時，務必先將LINE更新至最新版，並在「LINE Labs」內開啟相關設定，如需開啟可參考以下3步驟操作：
🟡LINE「通話錄製功能」開啟步驟
- 將LINE更新至最新版本。
- 打開LINE，並點選主頁，進入設定圖示。
- 點選「LINE Labs」，開啟「通話錄製功能」。
LINE通話錄製功能操作方式十分簡單，只要在通話中點選「開始錄製」選項即可錄音，系統將對通話雙方播放語音導覽，並於畫面上顯示通話對象正在錄製通話，在通話結束後自動將檔案傳至Keep筆記。
但官方提醒，如果用戶設定只在Wi-Fi或非計量付費網路環境下傳送檔案，系統便不會透過行動網路自動上傳。若希望使用行動網路傳送檔案，請在通話錄製畫面中手動將檔案傳送至Keep筆記。
🟡LINE「通話錄製功能」使用方式
- 於1對1通話中的畫面內點選「開始錄製」。
- 通話結束後，通話錄製檔將自動傳送至Keep筆記。