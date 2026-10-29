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LINE通話可以錄音了！最長可錄1小時：使用限制一次看

用戶可於LINE語音通話或視訊通話時進行錄音、錄影及儲存，最長錄音時間可達1小時，錄影時間則依視訊通話的錄影畫質（解析度）而定，最長可達20分鐘至50分鐘。

▲LINE提供「通話錄製功能」，1對1語音通話最長可錄1小時，但目前僅開放日本、台灣、泰國用戶可使用。（示意圖／NOWNEWS攝影中心）

LINE通話錄製功能怎麼設定？「開通3步驟」快學

LINE「通話錄製功能」開啟步驟

將LINE更新至最新版本。 打開LINE，並點選主頁，進入設定圖示。 點選「LINE Labs」，開啟「通話錄製功能」。

▲如需使用LINE「通話錄製功能」時，務必先將LINE更新至最新版，並在「LINE Labs」內開啟相關設定。（圖／記者周淑萍攝）

LINE通話怎麼錄音？2步驟使用：通話結束自動傳檔

LINE「通話錄製功能」使用方式

於1對1通話中的畫面內點選「開始錄製」。 通話結束後，通話錄製檔將自動傳送至Keep筆記。