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115年5月、6月1000萬元還沒領獎清冊名單

▲有民眾在5月、6月於雲林縣屈臣氏斗六門市購物，消費528元幸運中1000萬大獎，但到現在都還沒領獎！（圖/Google評價）

沒有載具歸戶悲劇又來了！11/5最後領獎期限：不領獎金就充公

這張發票一定是在當初綁定帳號的信箱裡面！

5月、6月的統一發票領獎期限只到11月5日，一旦錯過了獎金就會充公，提醒中獎人不要忘記去領獎！

▲民眾一定要記得把電商、外送平台等進行發票載具歸戶，5、6月幸運中1000萬的民眾應該是沒有載具歸戶，該張發票還躺在信箱當中自己不知。（圖/財政部電子發票整合服務平台官網）

最新一期7月、8月的千萬大獎也有開出17張，領獎期限到2027年1月5日

統一發票5月、6月期的趕快最後確認，財政部賦稅署公布最新清冊，上一期的統一發票還有4張1000萬元特別獎沒人領，其中有人去蛋糕烘焙坊花費312元中獎，也有人去7-11買東西150元就中獎，四張發票分別獎落台北、新北、苗栗以及雲林，提醒民眾領獎最後倒數6天，只要錯過4000萬獎金將會全數充公，千萬不要讓到手的財富溜走！《NOWNEWS》特別整理5月、6月1000萬元特別獎沒領的消費清單、明細等資訊，快點來看看，說不定錯過的幸運兒就是你自己！一、中獎店家：Google Play/消費金額620元地址：台北市松山區敦化北路168號15樓二、中獎店家：雅馨蛋糕烘焙/消費金額312元地址：新北市三重區中正北路222號三、中獎店家：7-11千晴門市/消費金額150元地址：苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號四、中獎店家：屈臣氏斗南門市地址：雲林斗南鎮中山路70號然而雖然財政部不斷宣導「載具歸戶」，但還是有民眾沒有綁定，因此像是清冊名單中一位民眾用Google Play商店購買應用程式620元，如果你有印象你在5月、6月曾經使用Google Play商店購買應用程式，且金額是620元的人，趕快去巡邏看看信箱，有沒有這張電子發票，以免錯過1000萬大獎的悲劇再次上演！財政部也公告，除了5月、6月還有4張千萬大獎倒數6天領取之外，，也千萬不要錯過時間，否則獎金都是會充公的。