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兩位統治上個十年的劃時代巨星同日迎來巔峰級演出，41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）繳出20分、9籃板、8助攻準大三元，在讀秒階段以關鍵補籃率領費城76人隊以98：93力克衛冕冠軍紐約尼克隊；而38歲的金州勇士隊招牌射手柯瑞（Stephen Curry）則在出賽短短30分鐘內狂飆8記三分球、轟下31分，帶領勇士克服最多落後25分的絕境，終場以112：95上演史詩級大逆轉。兩位不老傳奇同日以統治級表現主宰戰局，讓美媒忍不住曬出兩人合照由衷感嘆：「感覺就像回到了2016年，但不知不覺已經過去了整整10年，我們真的該好好珍惜詹庫並存的最後時光！」在大通中心迎戰湖人的比賽中，勇士隊首節開局遭遇毀滅性打擊，一度陷入15：40、落後達25分的絕對深淵，根據數據統計，當時湖人的即時勝率高達97.7%。然而隨後勇士全隊在柯瑞帶領下展開絕地反擊，全場轟出97：55的狂暴攻勢。柯瑞全場出戰30分鐘，23投11中、包含三分線外14投8中，罰球僅1罰1中，便高效狂砍31分、4籃板與6助攻。在第三節比賽中，柯瑞更以一記精湛的後撤步跳投將防守的唐西奇完全晃倒在地。這也是柯瑞生涯第25次達成「單場30分以上且罰球不超過1次」的歷史第一紀錄（湯普森以20場居次）。在柯瑞率領下，勇士最終淨勝17分帶走比賽。另一邊在費城主場，詹姆斯同樣展現了無與倫比的領袖統治力。面對強敵尼克，詹姆斯出戰34分鐘，15投8中（三分球6中2）繳出20分、9籃板、8助攻、1抄截與1阻攻的準大三元成績單。在終場前12秒球隊僅領先3分時，詹姆斯強勢抓下進攻籃板補籃得分，以致命一擊殺死比賽懸念，完成本季對衛冕軍的雙殺。賽後談到休賽季加盟76人以來的感受，詹姆斯心情大好地表示：「我目前打得很開心，我非常高興當初自己決定來到這裡。」開季至今，詹姆斯在攻防兩端持續為這支東區新豪門注入不可替代的贏球DNA。十年前的2016年，詹姆斯與柯瑞在總冠軍賽舞台上演了載入史冊的史詩級「騎勇大戰」；十年後的2026年，即便兩人已步入職業生涯黃昏，卻依然能在同一天分別以關鍵補籃與單節三分海嘯主宰比賽。看著今日兩場比賽的技術統計與震撼畫面，美媒發文深情寫道：「詹姆斯在關鍵時刻補籃取勝，柯瑞用8記三分統治比賽逆轉湖人……這感覺就像回到了2016年，伙計們，但一轉眼已經過去了10年。我們要好好珍惜詹姆斯與柯瑞最後的賽場時光。」